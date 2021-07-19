Трое полицейских из Карачаево-Черкесии предстанут перед судом за пытки током

В ходе следствия один из сотрудников МВД по КЧР был уволен со службы, а двое других отстранены от исполнения обязанностей по замещаемым должностям Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первый отдел по расследованию особо важных дел в Карачаево-Черкесии завершил расследование громкого уголовного дела против высокопоставленных сотрудников полиции, пытавших задержанного электрошокером. Фигурантами дела стали теперь уже бывший начальник отдела № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, экс-начальник отделения и бывший старший оперуполномоченный Отдела по борьбе с организованной преступностью республиканского МВД.

Как установили следователи, 17 сентября 2020 года указанные лица пытали задержанного жителя КЧР, пропуская через его тело электрический ток, чтобы тот согласился подписать протокол опроса с показаниями нужного им содержания.

В ходе следствия один из сотрудников МВД по КЧР был уволен со службы, а двое других отстранены от исполнения обязанностей по замещаемым должностям. Вину никто из них не признает до сих пор. Но следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы убедиться в обратном. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Карачаево-Черкесии, по этому делу допрошено больше 90 свидетелей и проведены свыше двух десятков судебных экспертиз. В местах службы и проживания обвиняемых прошли обыски с выемкой.

- Собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.

Бывшие полицейские обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением насилия).

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