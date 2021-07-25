Член Московского союза художников утонул на водной станции во Владикавказе

Художник погиб, купаясь в запрещенном месте. Фото: ГУ МЧС по Северной Осетии.

Известный скульптор, член Московского отделения союза художников, Сослан Баскаев утонул на водной станции во Владикавказе.

Во Владикавказе обнаружено тело мужчины, утонувшего 22 июля на водной станции. Им оказался известный скульптор, член Московского союза художников, автор золотых львов на Кировском мосту Владикавказа, 66-летний Сослан Баскаев.

Сослан Баскаев утонул на водной станции. Фото: личный архив Баскаева.

Сослав Баскаев, родом из Северной Осетии, жил с семьей в Москве. На родину, во Владикавказ, он приехал погостить. В жаркий день он отправился искупаться, выбрал нижнее озеро водной станции – место необорудованное для купания.

Как сообщил источник «КП-Северный Кавказ» в экстренных службах, тело художника смогли обнаружить спустя сутки после трагедии.

Сейчас во Владикавказ направляется его супруга и сыновья.

Погибший Сослан Баскаев являлся победителем конкурса скульпторов «Алания — образы прошлого». Он был цирковым наездником в труппе Кантемирова, а свои работы посвящал животным.

О том, где будет похоронен Сослан Баскаев, пока не сообщается.

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