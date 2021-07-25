Терпел унижения ради семьи: потерявший работу вахтовик стал заложником работного дома в Подмосковье

Ставрополец работал бесплатно, считая, что деньги получает его жена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставрополец Александр Б. стал заложником чудовищной ситуации – он добровольно оставался в работном доме, где его систематически избивали и не платили денег.

Работал 50-летний Александр вахтовым методом. Мотался из Ставрополя в далекий Ногинск, где трудился на одном из предприятий разнорабочим. Деньги не великие, но хватало, чтобы семья не голодала. В июне 2021 года он потерял работу и стал искать новое место. Небольшие сбережения позволили некоторое время пожить в хостеле. На одном из столбов он приметил объявление. Работодатели предлагали полторы тысячи рублей за день черновой работы и проживание в Подмосковье. Раздумывал Александр не долго – в Ставрополе без средств к существованию могла остаться семья.

Ставрополец не смог найти работу в Ставрополе и отправился в Ногинск. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Так он оказался в посëлке Загорянский Щёлковского района Московской области. Предстояло ему жить в одном из домов на улице Ватутина. Как оказалось, дом этот – работный, помимо ставропольца в нем жили и другие разнорабочие из разных регионов страны. Обещанных работодателями денег он так и не увидел. Ему говорили, что весь заработок отправляется жене в Ставрополь. Более того, «куратор» Саши, который должен был следить за выполнением работы, стал поднимать на него руку. Бил систематически, а ставрополец терпел, боялся оставить семью без копейки денег. Терпел, как выяснилось позже, зря. Никаких денег семья не получала.

- Вопреки обещаниям не платили ничего, ссылаясь на то, что отсылают деньги на карточку жены, номер которой Александр продиктовал. Некоторое время он жил иллюзией, пока на одном объекте не смог связаться с женой, которая сообщила, что никакие деньги на карту она не получает, - рассказали представители общественного движения против рабства «Альтернатива».

Но даже после этого Александр уйти сам не решился. Надеялся, что получится заставить «хозяев» заплатить. К счастью, жена ставропльца оказалась более благоразумной. Она связалась с общественниками и рассказала о беде, в которую попал ее супруг. Мужчину вывезли из работного дома и скоро он приедет в родной Ставрополь, где его ждет обеспокоенная жена.

- О бедственном положении Александра сообщила нам его жена. Мы вывезли мужчину из работного дома. Надо привлечь к ответственности Виталия, который избивал Александра и других рабочих, и менеджера Максима, который обеспечивал поставку новых рабов на объекты, - рассказали в представители общественного движения.

Активисты отметили, что случай, который произошел со ставропольцем – не первый и, увы, не последний. Большинство людей попадают в работный дом, поверив информации, указанной в объявлениях на столбах. Общественники просят срывать такие объявления и не пользоваться услугами работных домов, где человеческую жизнь ни в грош не ценят

- Не надо верить их обещаниям. В 90% случаев это враньë. Срывайте эти объявления и никогда не пользуйтесь услугами работных домов, которые по сути используют рабский бесплатный труд, - заявили в «Альтернативе».

Ранее «КП- Северный Кавказ» рассказывала о том, как в рабство попал один из жителей Ставрополя. Мужчина тоже искал работу и добровольно согласился работать пастухом на ферме в Калмыкии. Ему обещали зарплату, питание и проживание. Платить в итоге не стали и чуть было не убили, когда ставрополец попытался сбежать.

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