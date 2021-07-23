Трех пострадавших в горах КБР туристов из Москвы эвакуировали на вертолете

В аэропорту Нальчика находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит пострадавшего в медицинское учреждение Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Спасатели эвакуировали трех пострадавших в горах Кабардино-Балкарии туристов из Москвы на вертолете. Одного из них транспортируют в Нальчик. Об этом сообщил рассказал руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Кантемир Беров.

По его словам, в аэропорту Нальчика находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит пострадавшего в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают 17 сотрудников Эльбрусского ВПСО МЧС России, а также спасательный отряд «Лидер» в составе трех человек.

Фото с места происшествия: ГУ МЧС по КБР

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что в Кабардино-Балкарии под камнепад попала группа туристов из Москвы.

Все случилось на горе Кору в Чегемском районе республики. В результате камнепада пострадали три человека.

Сообщается, что общее число попавших в беду туристов - восемь. К ним выдвинулась группа из 17 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России с тремя спасателями из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Группа туристов попала под камнепад в Кабардино-Балкарии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Группа туристов попала под камнепад в Кабардино-Балкарии

Есть пострадавшие, к ним выдвинулись спасатели (Подробнее)