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Происшествия23 июля 2021 9:51

Трех пострадавших в горах КБР туристов из Москвы эвакуировали на вертолете

На месте происшествия продолжают работать 17 сотрудников Эльбрусского ВПСО МЧС России, а также спасательный отряд «Лидер»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В аэропорту Нальчика находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит пострадавшего в медицинское учреждение

В аэропорту Нальчика находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит пострадавшего в медицинское учреждение

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Спасатели эвакуировали трех пострадавших в горах Кабардино-Балкарии туристов из Москвы на вертолете. Одного из них транспортируют в Нальчик. Об этом сообщил рассказал руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Кантемир Беров.

По его словам, в аэропорту Нальчика находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит пострадавшего в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают 17 сотрудников Эльбрусского ВПСО МЧС России, а также спасательный отряд «Лидер» в составе трех человек.

Фото с места происшествия: ГУ МЧС по КБР

Фото с места происшествия: ГУ МЧС по КБР

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что в Кабардино-Балкарии под камнепад попала группа туристов из Москвы.

Все случилось на горе Кору в Чегемском районе республики. В результате камнепада пострадали три человека.

Спасатели ищут туристов, попавших под камнепад в КБР

Сообщается, что общее число попавших в беду туристов - восемь. К ним выдвинулась группа из 17 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России с тремя спасателями из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

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