«Сады Ставрополья» поздравляют министра сельского хозяйства Ставрополья с днем рождения

Ваша жизнь - пример ответственного служения Ставрополью. Вы прилагаете огромные усилия, чтобы аграрная отрасль динамично развивалась, являясь фундаментом величия и процветания нашей малой родины. Способность оперативно решать сложные задачи, умение верно оценить ситуацию и видеть перспективу позволяют Вам достигать больших профессиональных успехов. Вы отдаете свои знания, силы и опыт в реализации крупномасштабных программ по модернизации сельского хозяйства: успешно внедряются новые технологии, наращиваются обороты, создаются благоприятные условия для жизни и работы на земле.

Наш плодовый питомник нового поколения «Сады Ставрополья» - яркий пример того, как слаженная работа профессионалов и внедрение современных технологий позволяют предприятию уверенно расти и смело смотреть в завтрашний день. Сегодня «Сады Ставрополья» - крупнейший в России промышленный питомник безвирусного посадочного материала. В год мы производим более трех с половиной миллионов оздоровленных саженцев, а площадь питомника превышает 200 гектаров с системой орошения, обеспечивающей капельный полив каждого отдельно взятого растения. Саженцы адаптированы к климату нашей страны и идеально подходят для закладки садов интенсивного типа. Посадочный материал бережно хранится в специальных контейнерах в современном саженцехранилище, где отлично чувствует себя и готов к отгрузке в любое время года. В своей деятельности мы активно используем современную технику и передовые технологии, которые полностью соответствуют международным стандартам.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых сил и энергии в достижении поставленных целей, много новых совместных идей и проектов! С днем рождения!

Председатель Ассоциации садоводов и питомниководов Ставропольского края Айдын ШИРИНОВ и коллектив «Сады Ставрополья».