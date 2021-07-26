В Ставрополе арестованы бандиты, вымогавшие у бизнесмена 30 млн рублей

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Еще двое подозреваемых – объявлены в федеральный розыск Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Силовики задержали банду, члены которой подозреваются в вымогательстве у жителя Ставрополья крупной суммы.

В организованную группу входило четверо злоумышленников. Они требовали у ставропольского предпринимателя 30 миллионов рублей под видом возвращения несуществующего долга.

В случае отказа платить, бандиты угрожали лишить его дела и убить. Мужчина испугался за свою жизнь и за жизнь близких людей, поэтому пошел на уступки.

Так, бизнесмен передал вымогателям часть незаконно требуемых денег, а именно - 10 миллионов рублей. Через некоторое время потерпевший обратился в полицию. Правоохранители установили местонахождение четырех подозреваемых.

Против них возбудили уголовное дело по статье: «Вымогательство». Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РФ.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Еще двое подозреваемых – объявлены в федеральный розыск.

Правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства и выясняют обстоятельства происшествия.