Российский дзюдоист Алан Хубецов упустил бронзу Олимпиады в Токио

Алан Хубецов и Доминик Рессель Фото: REUTERS

В четвертый день личного турнира дзюдоистов на Олимпийских играх в Токио - 2020 российский спортсмен Алан Хубецов не смог выйти в полуфинал и упустил бронзу в утешительном раунде. Сперва Хубецов выиграл у Владимира Золоева, который тоже родом из Владикавказа, но представлял Киргизию, и вышел в 1/8 финала.

Затем российский дзюдоист победил канадца Валуа-Фортье. В четвертьфинале Хубецов выступил в весовой категории до 81 кг против бельгийца Маттиаса Касса. Проиграл, но оставил за собой шанс завоевать бронзовую медаль. Увы, этого не произошло. Алан уступил немцу Доминику Ресселю.

Доминик Рессель и Алан Хубецов Фото: REUTERS

Алану 28 лет, родом из Владикавказа и на Олимпиаде представлял Северную Осетию. Хотя живет Хубецов в городе Дмитров (Московская область). Дзюдоист - призер чемпионата России. В 2015 году стал бронзовым призером Европейских игр, а в 2017 году - чемпионом Европы. Хубецов - чемпион мира среди военнослужащих и выступает за Вооруженные силы. Алан побеждал и занимал призовые места на многих этапах Гран-при и Большого шлема. В 2015 году стал мастером спорта России международного класса.

КСТАТИ

Президент Европейского союза дзюдо и вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сказал ранее, что выступающие на Олимпийских играх в Токио российские дзюдоисты находятся в хорошей кондиции, но медали возьмут лишь те, кто верит в себя.

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