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Происшествия27 июля 2021 14:27

В Дагестане отец с дочерью отправились в отпуск к морю и утонули в один день

Семья туристов приехала в Избербаш из Ингушетии
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Удалось спасти мать. Женщина сейчас находится под наблюдением медиков. Фото: Группа VK «Мой Дербент»

Удалось спасти мать. Женщина сейчас находится под наблюдением медиков. Фото: Группа VK «Мой Дербент»

Трагедия произошла сегодня, 27 июля, в дагестанском городе Избербаш. Туда, на отдых на Каспийское море приехала семья из Ингушетии.

Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе республиканского управления МЧС России, вода в этот день была неспокойной, волны с силой бились о берег.

Отдыхающими были супруги, 1980 года рождения. С ними приехала дочь 2006 года рождения. Отец с дочерью-подростком ушли под воду. И выплыть уже не смогли.

На место происшествия оперативно прибыли медики и спасатели. Они достали из Каспийского моря тела отца с дочкой и передали работникам скорой помощи.

К счастью, удалось спасти мать. Женщина сейчас находится под наблюдением медиков.

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