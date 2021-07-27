«Приказал добить»: подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе рассказал о заказчике

Подозреваемые в убийстве замначальника уголовного розыска по Ставрополю Руслана Абовяна: Заурбек Кениев, Ибрагим Симбаригов

Продолжается расследование убийства замначальника уголовного розыска по Ставрополю Руслана Абовяна. Напомним, удалось задержать пока одного подозреваемого. Им оказался 28-летний Ибрагим Симбаригов. Ему предъявили обвинение по двум статьям: «Убийство по найму» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия».

Он будет находиться под стражей до 24 сентября. Поиски второго подозреваемого в убийстве полицейского продолжаются. Имя разыскиваемого – Заурбек Кениев. Это 44-летний уроженец Чечни, который был осужден условно за незаконную рубку леса в Тверской области. Во время допроса Симбаригов рассказал следователям, что именно Кениев заказал ему убийство полицейского - из личной неприязни. Тот согласился. Чтобы тщательно подготовиться к преступлению, 10 июля Симбаригов снял квартиру в центре Ставрополя. Там он находился до дня убийства 23 июля. Кениев незаконно приобрел два пистолета неустановленного образца, готовых к стрельбе, а также боеприпасы к ним - более 50 патронов калибра 9 мм.

Все эти дни Кениев разъезжал по Ставрополю на отечественной легковушке серебристого цвета. На ней же он привез огнестрельное оружие на хранение в квартиру, где проживал Симбаригов.

Покончить с полицейским Абовяном злоумышленники планировали 23 июля. Около 20:00 они, забрав оружие, сели в автомобиль Кениева и заехали во двор многоэтажного дома улицы Южный Обход в Ставрополе, где жил Руслан Абовян. Откуда у киллеров оказался адрес оперативника - предстоит выяснить следствию. Мужчины стали поджидать жертву. Около 23:00 Абовян подъехал к своему дому. В этот момент 28-летний Симбаригов направился к машине полицейского и через окно передней двери автомобиля «Лада Калина» выстрелил в него около пяти раз. После чего вернулся к Кениеву, который ждал его за рулем своей машины.

Тот приказал Симбаригову вернуться и добить Абовяна. Ибрагим послушался и снова стал стрелять в раненого полицейского, который уже выполз из салона авто и пытался спастись. На этот раз он выпустил в Абовяна 4 пули. После подозреваемые скрылись на машине Кениева.

Полицейский получил множество ранений внутренних органов, которые вызвали большую потерю крови и геморрагический шок. Абовяна доставили в больницу, где около 00:10, не приходя в сознание, он скончался в реанимации.

Напомним, по версии следствия, замначальнику уголовного розыска Ставрополя могли отомстить за участие в спецоперации против чеченского бизнесмена Джабулата Дадаева.

В 2015 году Абовян с группой ставропольских силовиков ездил в Грозный для задержания Дадаева, которого подозревали в покушении на бизнесмена Тазирова. Дадаев оказал сопротивление и был убит, что едва не закончилось вооруженным конфликтом между ставропольскими и чеченскими силовиками. Глава Чечни заявил тогда, что ставропольские полицейские не имели законных оснований для проведения операции, поскольку не поставили в известность республиканское управление МВД.

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