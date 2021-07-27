Самолет из Минеральных вод экстренно сел в Воронеже

Пассажира забрал автомобиль Центра медицины катастроф для госпитализации Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту Воронежа совершил экстренную посадку самолет, летевший по маршруту Минеральные Воды - Москва.

Посадку совершили из-за плохого самочувствия пассажира. Ему пришлось госпитализировать. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Воронеж.

Там же добавили, что пассажира забрал автомобиль Центра медицины катастроф для госпитализации. Сообщается, что борт уже вылетел в Москву.

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что весной 2021 года самолет, летевший из аэропорта Минеральных Вод в Камышин (Волгоградская область), вынужденно сел в поле под селом Левокумка. У АН-2 возникли проблемы с двигателем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СКР начал проверку после вынужденной посадки АН-2 в поле Ставрополья

По итогам будет принято процессуальное решение (Подробнее)