Силовики задержали подозреваемого в похищении жителя Кисловодска в 1994 году

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье: «Похищение человека». Злоумышленника доставили в Кисловодск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Силовики задержали жителя Ингушетии, который подозревается в похищении человека в 1994 году. Все 27 лет злоумышленник находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по СКФО.

По имеющейся у оперативников информации, мужчина входил в состав межрегиональной организованной группы, причастной к похищениям людей. Так, осенью 1994 года члены банды похитили жителя Кисловодска и требовали у его отца выкуп в размере 100 миллионов рублей (40 тыс. долларов по старому курсу).

В случае отказа – угрожали убить сына. Обеспокоенный родственник согласился с выдвинутыми условиями и передал злоумышленникам необходимую сумму. После чего сына вернули отцу.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье: «Похищение человека». Злоумышленника доставили в Кисловодск. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что на Ставрополье бизнесмен заплатил 1 млн рублей за похищение и убийство сына знакомого. Причем этот случай также произошел в Кисловодске. Жертвой преступления стал житель Ставрополя 1993 года рождения.

Злоумышленник пошел на преступления ради вымогательства крупной суммы денег. А после, планировал убить жертву.

Для коварных целей он подыскал исполнителей преступления. А они в свою очередь обратились в правоохранительные органы и сообщили о подготавливаемом преступлении.

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