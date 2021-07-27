Побег из Шоушенка: беглецам из дагестанской тюрьмы дали еще 2 года сверх срока

Четверо были осуждены за оборот наркотиков, еще двое - за убийства. Фото: ориентировки

В пресс-службе Кировского районного суда Махачкалы сообщили, что судья вынес приговор заключенным, которые сделали подкоп и сбежали из тюрьмы. Они получили еще 2 года лишения свободы к своим основным срокам.

Еще трое участников дела, которые выступили пособниками, получили до двух лет условного срока. В суде не уточнили, а какую именно колонию отправят заключенных - в ту, из которой они уже бежали, или другую.

Напомним, речь идет об инциденте в исправительной колонии №2 поселка Шамхал. Там отбывали срок шестеро человек - четыре уроженца Дагестана и двое из Таджикистана. Их объединила одна мечта о побеге на волю. Поэтому они решили сговориться и сделать все как в фильмах.

Выбор пал на подкоп. В полу одного из цехов, где работали заключенные, нашли настоящий и почти фешенебельный тоннель с лестницами, лопатами и даже проведенным светом. Надзиратели обнаружили его 22 сентября 2020 года и забили тревогу. Полиция вышла на тех, кто помогал преступникам, и задержала их.

Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Тоннель рыли год, а на воле провели меньше восьми дней - группу заговорщиков нашли в Калмыкии и арестовали. Наводку дал местный пастух, который заподозрил неладное. Полиция поблагодарила мужчину и даже выдала ему миллион рублей в качестве вознаграждения за помощь в поимке преступников.

Все фигуранты дела проводили свои дни в тюрьме за торговлю наркотиками и убийства. Поэтому их поимка была крайне важным делом для сотрудников МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уехал на чемпионат мира по футболу: что случилось с дагестанцем, сбежавшим через окно для подачи еды из изолятора

Задержанный за кражу парень голышом улизнул из-под стражи и преодолел путь в две тысячи километров (подробнее).