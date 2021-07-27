Дома ждет ремень: 13-летний подросток сел за руль в Махачкале и попал в ДТП

Ребенок выжил, но ему грозят проблемы Фото: Алексей ФОКИН

На камеры видеонаблюдения Махачкалы попал момент ДТП с переворотом автомобиля в воздухе. Сначала машина сильно виляла, пытаясь уйти в занос, но водитель не справился и перевернулся. К счастью, легковушка встала на колеса, а свидетели быстро поспели на помощь.

Как оказалось, за рулем был 13-летний подросток. Он взял белую Ладу у родственников, чтобы покататься по местным дорогам. К его счастью рядом не было ни машин, ни пешеходов. И еще больше мальчику повезло во время ДТП - он не пострадал, но сильно перепугался.

Дома его ждет наказание от родителей, а также встреча с полицией.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ставропольском крае еще один подросток 14 лет сел за руль автомобиля и устроил аварию с четырьмя пострадавшими. Он взял покататься "ВАЗ-231074", потерял управление, выехал на встречку и врезался в другую машину.

Находившиеся в салоне «семерки» участники ДТП не были пристегнуты, что усугубило травмы: у 18-летнего пассажира зафиксирован ушиб головного мозга. На место происшествия были вызваны родители и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Виновника аварии поставили на учет. К его же счастью, подросток был трезв - иначе ситуация бы усугубилась.

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