В Дагестане отрезали газ жителям 300 домов в незаконно построенном селе

Жители стихийного поселка незаконно потребляли газ. Фото: «Газпром межрегионгаз Махачкала»

В Дагестане без газа остались жители 300 домов стихийного поселка в Карабудахкентском районе, который вырос на границе двух селений - Манаса и Манаскента. Голубое топливо поступало в дома дагестанцев незаконно. Местные жители произвели врезки в газовую сеть и пользовались топливом бесплатно. Хищение выявили газовики, которые совместно с представителями правопорядка систематически проводят рейды по выявлению должников. В итоге все 300 домов были отключены от системы газоснабжения.

- Мы отключили от системы газоснабжения порядка 300 домов поселения, незаконно образованного на землях сельхозназначения. Это вынужденная мера. Рейдовые проверки, которые проводятся сотрудниками газовых компаний, направлены, в первую очередь, на предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасности пользователей газа, - заявил Александр Давыдов, глава ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

В компании отметили, что за незаконное потребление газа предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушителям также предстоит оплатить потребленный газ по установленным нормативам и возместить расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения к газовой сети.

К слову, статья уголовного кодекса РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность» предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до пяти лет.

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Об этом глава компании Алексей Миллер сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину (подробнее).