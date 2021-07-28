За полгода число безработных на Ставрополье уменьшилось вчетверо

Ярмарки вакансий - один из самых действенных инструментов трудоустройства. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Потеря работы, а значит, и основного или даже единственного источника дохода, стала для многих одним из самых серьезных последствий введенных для защиты от коронавируса ограничительных мер. В прошлом году число безработных на Ставрополье выросло в 8 раз! Но краевым властям удалось взять ситуацию под контроль, в том числе благодаря программам государственной поддержки занятости.

Краю нужны рабочие руки

К концу прошлого года напряженность на краевом рынке труда достигла беспрецедентно высоких показателей. По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, число безработных ставропольцев увеличилось в 8 раз - до 84,5 тысячи человек, уровень безработицы составил 6,1%.

Большая часть ставших на учет - ранее не работавшие (впервые ищущие работу), целью обращения которых было получение пособия по безработице в увеличенном размере и дополнительной выплаты на несовершеннолетних детей. Число безработных этой категории увеличилось в 79 раз.

Больше всего пострадали от пандемии общепит, туризм, торговля, сфера обслуживания, развлекательные учреждения - многие предприятия закрылись или временно приостановили работу. Но благодаря реализации мероприятий госпрограммы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» ситуация на рынке труда в крае улучшилась. За шесть месяцев 2021 года уровень регистрируемой безработицы снизился в 4 раза и составил 1,5% от численности экономически активного населения края (год назад этот показатель составлял 3,9%). Сегодня на учете в учреждениях занятости края состоят 20,8 тыс. человек - в 4 раза меньше, чем на начало года (54,2 тыс. человек на аналогичную дату 2020-го).

В этом году на развитие сферы занятости выделено 2 млрд 214 млн рублей, из них 51 млн рублей - краевые деньги (в 2020 году - 3 млрд 972 млн рублей и 36 млн соответственно).

- Один из действенных инструментов для решения проблем с трудоустройством - это эффективный и своевременно обновляемый банк вакансий, формированию которого краевые власти уделяют большое внимание, - говорят в минсоцзащиты СК. - С начала года учреждения занятости смогли привлечь к сотрудничеству 3,9 тыс. работодателей, которые заявили в региональный банк данных 92,4 тыс. свободных рабочих мест. А до конца года таким образом планируется пополнить банк сведениями о более чем 110 тыс. свободных рабочих мест.

Максимум предложений касается рабочих профессий (74,8%), и почти все вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума в крае (98,8%). Больше всего свободных мест в сельском хозяйстве и строительстве. Очень нужны работники и краевой сфере образования, а также в обрабатывающих производствах, здравоохранении, государственном управлении, торговле и транспортных услугах. Среднемесячная зарплата по заявленным вакансиям в первом полугодии - 31 216 рублей.

Много вакансий в сельском хозяйстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря совместной работе с администрациями муниципальных районов и городских округов ежегодно организуются оплачиваемые общественные и временные работы. С начала года ими обеспечили 5800 человек, 5100 из них - это молодежь от 14 до 18 лет, подрабатывающая в свободное от учебы время.

Кроме того, в этом году в крае юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, трудоустраивающим безработных, начали оказывать господдержку, благодаря чему за полгода работа появилась у 400 ставропольцев.

Ярмарки вакансий, профообучение и консультации

Еще один проверенный временем способ помочь жителям в трудоустройстве - регулярно проводимые в крае ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, где работодатели и соискатели имеют возможность контактировать напрямую. Ежегодно в них принимают участие более 3 тыс. работодателей. Информацию о наиболее востребованных на рынке труда профессиях (специальностях) получают от 50 до 60 тысяч человек, причем 41% из них - молодежь до 35 лет.

Специалисты служб занятости помогают безработным и бесплатными консультациями, например, тем, кто мечтает о собственном бизнесе. В этом году услугой воспользовались уже 328 человек, и 49 из них смогли открыть свое дело, получив по 75,2 тыс. рублей единовременной финансовой помощи.

- Есть много категорий граждан, которым особенно сложно найти работу. Это инвалиды, выпускники школ, молодежь, впервые ищущая работу и не имеющая профессии, уволенные с военной службы, женщины, воспитывающие малолетних детей, ставропольцы 50 плюс. Серьезным подспорьем для них становится профобучение, - говорят в минсоцзащиты. - Исходя из потребностей рынка, требований работодателей, учета индивидуальных интересов граждан и их профессиональных склонностей, предоставляются самые разнообразные образовательные услуги: от профессиональной подготовки до повышения квалификации по самым разным специальностям. Перечень приоритетных профессий для направления на профобучение постоянно корректируется с учетом изменений, происходящих на рынке труда.

Есть в крае спрос и на строительные специальности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году из 4527 различных категорий граждан, завершивших обучение, 905 человек, освоив новую профессию, нашли для себя интересную работу, например, открыли собственное дело, а 2983 человека повысили квалификацию, тем самым сохранили свои рабочие места. И, что немаловажно, после полученных дополнительных знаний период поиска работы сократился до 6 месяцев (до обучения - более года).

Визажисты, соцработники и кадровики

Помощь в поиске работы женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, - одна из важных составляющих проводимой на Ставрополье госполитики. За полгода в учреждения занятости края обратились более 9000 женщин с детьми, это 25% от общего числа зарегистрированных на бирже труда. У большинства из них среднее образование. Многие женщины, ищущие работу, проживают в селах и имеют детей до семи лет. Из-за отсутствия профессии им не просто найти работу - в среднем на поиск уходит до 4 месяцев.

Несмотря на все сложности, через службы занятости удается трудоустроить каждую третью женщину - чаще всего на должности экономиста, менеджера, юриста, бухгалтера, повара, учителя или воспитателя.

Тем, у кого маленькие дети, предлагаются вакансии с особым режимом работы (неполные рабочий день или рабочая неделя, гибкий график, посменная или надомная работа). На сегодняшний день из 34 тыс. заявленных работодателями вакансий - 41% составляют вакансии со сменным графиком и 10% с неполным рабочим днем и гибким графиком работы.

- Госпрограммой Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» предусмотрены различные формы и механизмы трудоустройства женщин с детьми, - говорят в минсоцзащиты СК. - В учреждениях занятости им не только помогают в поиске работы, но и организуют для них обучение по новой профессии или предлагают получить дополнительное образование для повышения своей конкурентоспособности.

За последние 3 года более 1,5 тысячи ставропольчанок с детьми прошли обучение по таким специальностям и направлениям, как пользователь программы 1С, специалист по компьютерной графике со знанием программ «Компас 3D» и «Автокад», специалист по маркетингу, менеджменту, бухгалтер-аудитор, инспектор отдела кадров, парикмахер, маникюрша, продавец продовольственных товаров. Повысить квалификацию и пройти переподготовку смогли медсестры.

Кроме того, в 2020 году в рамках регпроекта «Содействие занятости женщин» (нацпроекта «Демография») была организована переподготовка для 1124 жительниц края, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и незанятых женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, из которых 68% воспитывают малышей до трех лет. Самые востребованные профессии: «сестринская косметология», «воспитатель», «визажист-стилист», «управление закупками», «первичная медико-профилактическая помощь населению», «дефектология», «повар», «кондитер», «специалист по социальной работе», «кадровый менеджмент». Переподготовка организуется и в этом году.

Женщины с детьми могут воспользоваться госуслугой по профориентации, а также получить психологическую поддержку и помощь в социальной адаптации на рынке труда. Кроме того, для них проводятся специализированные ярмарки вакансий.

- Суть идеи таких мероприятий - стимулировать работодателей рассматривать соискателей, исходя из их квалификации и профессионализма, - объясняют специалисты. До 30% женщин удается найти своего работодателя, а около 10% женщин решаются на смену профессии или повышение своей квалификации.

ВАЖНО!

Как помогают самым незащищенным

Развитие сферы занятости и предупреждение роста безработицы - всегда были в числе приоритетных для краевых властей. На Ставрополье разработан Комплекс мер, которым предусмотрены мероприятия по трудоустройству граждан, в том числе на новые рабочие места, создаваемые в рамках инвестпроектов, а также социальная помощь отдельным категориям жителей.

Одна из форм поддержки, которую в крае оказывают малоимущим семьям с детьми, - социальный контракт. С начала года их заключили уже 2,4 тысячи ставропольских семей, из них более 1 тыс. - по таким направлениям, как поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства и предпринимательская деятельность.

Очень трудно найти работу инвалидам, а также выпускникам вузов и колледжей. Для их трудоустройства в Комплекс мер включили дополнительные меры: финансовую поддержку работодателей, использование механизмов квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, стажировку инвалидов и выпускников, выделение грантов работодателям для создания специальных рабочих мест, а также создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в государственных и муниципальных учреждениях края.

Сейчас в крае более 90 000 безработных инвалидов. Ежегодно за содействием в поиске работы обращаются более 2 тыс. жителей с ограниченными возможностями здоровья, и каждый второй из них трудоустраивается.

Благодаря подпрограмме «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» для инвалидов создаются оборудованные рабочие места на предприятиях края, организуются профобучение, стажировки и занятия по профориентации, оказывается психологическая поддержка и помощь в социальной адаптации.

В качестве основного механизма поддержки занятости инвалидов реализуется Закон Ставропольского края «О квотировании рабочих мест для инвалидов». В соответствии с ним работодатели с численностью персонала свыше 35 человек заквотировали 8,5 тыс. рабочих мест, на которых сейчас работают 6,7 тыс. инвалидов.

Минсоцзащиты СК следит за исполнением закона. С 2015 года число работодателей, не исполняющих требования законодательства о квотировании, сократилось в 3,3 раза, а банк вакансий значительно пополнился специальными рабочими местами для инвалидов - на 1 июля в нем более 1,8 тыс. вакантных рабочих мест в счет установленной квоты (для сравнения, в 2015 году было всего 24 вакансии).

Для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, а также содействия в открытии инвалидами собственного дела через службы занятости ежегодно повышают свою квалификацию или получают новую профессию более 50 ставропольцев с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, на Ставрополье работодателю, принявшему на работу инвалида, за счет средств краевого бюджета компенсируются расходы (в размере минимального размера оплаты труда) на оплату труда как стажера, так и наставника (в размере ½ минимального размера оплаты труда).

- С 2018 за счет средств краевого бюджета реализуется мероприятие по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них работодателями рабочие места, - говорят в минсоцзащиты. - Работодателям предоставляются на конкурсной основе гранты на приобретение, монтаж и установку оборудования, необходимого для оснащения рабочего места для инвалида. Предельный размер гранта - 75 тыс. рублей. На сегодняшний день еще дополнительно оборудовано 210 новых рабочих мест, на которые трудоустроены инвалиды. Наибольшее количество рабочих мест оборудовано по таким профессиям, как охранник, рабочий по обслуживанию зданий, продавец, бухгалтер, социальный работник и другие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала года в учреждения занятости края обратились 38,9 тыс. человек, ищущих работу, из них 19,8 тыс. человек или 51% от общего числа обратившихся удалось трудоустроить (на аналогичную дату 2020 года 65,3 тыс. человек, трудоустроены - 8,6 тыс. человек, 13,1%).