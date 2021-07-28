Во Владикавказе 10 полицейских приговорили к срокам до 10 лет колонии по делу о смерти задержанного после пыток

Сотрудники уголовного розыска избили задержанного. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, не приходя в сознание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор в отношении 10 сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по городу в возрасте от 29 до 40 лет по уголовному делу о смерти задержанного в отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Они признаны виновными по статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями», «Превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий», «Служебный подлог» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

Так, по данным ведомства, 31 октября 2015 года, около 13:45, в отдел полиции УМВД России по городу Владикавказу доставили мужчину, якобы по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.

В служебном кабинете сотрудники уголовного розыска, превысив свои должностные полномочия, применили в отношении потерпевшего физическое насилие. Они требовали ему признаться в преступлении, которое он не совершал.

В ночь на 1 ноября 2015 года мужчину в бессознательном состоянии доставили из отдела полиции в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. Врачи боролись за его жизнь, но, не удалось его спасти.

Утром, не приходя в сознание, пациент скончался. Суд признал бывших полицейских виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 10 лет. Кроме того, бывшие полицейские лишены своих специальных званий.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Тем временем на Ставрополье продолжается расследование убийства замначальника уголовного розыска по Ставрополю Руслана Абовяна. Напомним, удалось задержать пока одного подозреваемого. Им оказался 28-летний Ибрагим Симбаригов.

Ему предъявили обвинение по двум статьям: «Убийство по найму» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия».