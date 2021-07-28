10 из 37 участников антиковидного митинга во Владикавказе получили тюремные сроки

Всего по делу проходят 37 человек. Фото: с места событий

Суд Ростова-на-Дону огласил приговор для оставшихся пятерых участников антиковидного митинга 20 апреля 2020 года. Ранее на пять и более лет отправились в тюрьму еще несколько участников акции.

Арсен Брихов получил 5 лет 5 месяцев колонии; Артур Джавадян — 6 лет 6 месяцев колонии; Ацамаз Теблоев — 4 года 9 месяцев колонии; Хетаг Самов — 5 лет 3 месяца колонии; Георгий Хугаев — 5 лет 3 месяца колонии.

До этого суд приговорил к пяти и более годам тюремного заключения других участников митинга: Аслан Гасиев и Заза Царитов, Давид Окруашвили и Артур Бугулов, а также Магомед Кадыров. Всего по этому делу проходят 37 человек.

Напомним, ранее прокурор запросил у суда наказать первые несколько десятков человек, которые вышли на погром. Он посчитал срок 5-7 лет самым оптимальным. Суд удовлетворил запрос.

20 апреля 2020 года во Владикавказе в разгар пандемии около тысячи человек вышли митинговать на площадь перед правительством. Главным требованием стало снятие карантинных ограничений. Сначала все начиналось как мирный протест, но быстро переросло в погром.

Многие участники митинга начали кидать тротуарную плитку в росгвардейцев, нападать на них и т.д. Организаторы и участники митинга оказались под следствие, ничего не добившись.

Примечательно, что идейным вдохновителем выступил известный оперный певец Вадим Чельдиев. Его тоже арестовали. В ответ он устроил голодовку в знак протеста.

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