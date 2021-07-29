Аналогов не имеет: в Ставрополе продают 100-летнюю усадьбу с солярными знаками

Старинную усадьбу выставили на продажу в Ставрополе.

В Ставрополе на продажу выставили старинную усадьбу на проспекте Октябрьской революции. Дом под номером 37 был построен еще в 1917 году и принадлежал Архипу Кордубану, предпринимателю, у которого в крае было не одно имение. Занимался он тем, что брал соляной откуп из озер Маныческого района, доставлял из Грозного нефть, а из Карачаево-Черкесии привозил лес. В столичной усадьбе он останавливался на время встреч и переговоров с коллегами-предпринимателями.

Здание принадлежало местному предпринимателю.

Сегодня владельцем старинного здания в 300 жилых квадратов можно стать, заплатив нынешнему собственнику 25 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте продажи недвижимости.

По словам продавца, двухэтажная усадьба, что находится за аллеей почетных граждан Ставрополя и проходом на стадион «Динамо», выполнена в классической архитектурной стилистике южных городов. Фасад здания украшен знаками земли, солнца и воды.

- Первый этаж - доходная территория, второй - личная. Солярные знаки есть на уровне первого этажа и второго, - говорится в объявлении.

Старое здание требует ремонта.

Отмечается, что усадьба идеально подходит как для проживания, так и под коммерческую деятельность. Внутренняя отделка усадьбы требует ремонта.

- Аналогов данному объекту нет, - отмечает собственник.

Подъезд к усадьбе отдельный, через шлагбаум, замыкающийся на ключ. Все документы на старинное здание - на руках у собственника.

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