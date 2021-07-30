Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 17:20

Почти 2 тонны продуктов получили нуждающиеся на Северном Кавказе

Итоги марафона «Корзина доброты», приуроченного к празднику Курбан-байрам, подвели торговая сеть «Пятёрочка» и благотворительный Фонд продовольствия «Русь»
КомментироватьОставить комментарий(0)

Акция прошла 21-23 июля в 155 магазинах «Пятёрочка» на Северном Кавказе. Порядка 1,8 тонны продовольствия уже отправили многодетным семьям и одиноким пожилым людям, нуждающимся в поддержке.

Активное участие в организации и проведении акции принимали примерно 300 сотрудников «Пятёрочки» в Ставрополе, Нальчике, Владикавказе, Черкесске, Пятигорске, Ессентуках и Минеральных водах. В «Корзины доброты» было собрано 294 набора, состоящих из различных продуктов длительного срока хранения: подсолнечного масла, круп, чая, сахара, консервов, макаронных изделий, орехов, сухофруктов и т.д. Волонтеры Фонда адресно отправили их для 735 человек, проживающих в Ставропольском крае, республиках Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия–Алания.

КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ