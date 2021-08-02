В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию

КЧР стала 43 регионом с подобной мерой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный санитарный врач Карачаево-Черкесии подписал постановление о введении обязательной вакцинации в республике. Теперь граждане, которые работают с людьми, должны будут прививаться.

Обязательная вакцинация коснется тех, кто работающих в сфере здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита, бытовых услуг. Также прививаться должны госслужащие всех уровней.

Врач постановил, что прививку первым компонентом вакцины этим категориям работников необходимо сделать до 16 августа, вторым компонентом - до 7 сентября 2021 года.

Санитарный врач описал эпидемиологическую ситуацию на сегодняшний день. В Карачаево-Черкесии за неделю госпитализировали 657 человек с коронавирусом, это на 14% больше показателей прошлых семи дней.

Всего в регионе заболели 22,5 тысячи человек, за все время пандемии выздоровели 20,7 тысяч человек. Скончались 314 граждан.

Отметим, Карачаево-Черкесия стала 43 регионом в России, в котором ввели обязательную вакцинацию на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом. В Ставропольском крае не решились на такие меры.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

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