Змеюка подколодная: матч "Ахмат" - "Сочи" остановили из-за выползшей на поле рептилии

Это стало одной из самых необычных причин остановки игры. Фото: стоп-кадр видео матча

2 августа 2021 года судья остановил матч "Ахмат" - "Сочи" по необычной причине. У ворот "Ахмата" заметили змею, которая стремительно приближалась у футболистам. Как она попала на поле - неизвестно, но если бы ее вовремя не увидели в траве, игроки могли получить травмы.

Встал вопрос, как безболезненно и для людей, и для змеи убрать ее с поля. На помощь пришел человек с вилами: он подцепил рептилию и понес ее за ограждения к выходу.

- Змея ворвалась в штрафную! Очень опасный момент у ворот "Ахмата". Удаление гостя провернули даже без показа красной карточки - обычными вилами, - пишет в инстаграме Матч ТВ.

В комментариях посыпались шутки о том, что такое могло произойти только в России, и что это был самый интересный момент матча. Самые остроумные вспомнили Дзюбу.

Напомним, "Ахмат" - российский профессиональный футбольный клуб из города Грозный. Ведёт свою историю с 1946 года. Выступает в Российской премьер-лиге. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что "Ахмат" наказали за злоупотребление громкой связью в поддержку клуба. Ему назначили штраф.

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