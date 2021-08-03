Увернулся от валунов: чудесное спасение на автозаправке в Дагестане попало на видео

Фрагменты видео

27 июля горные села Дагестана из-за скального обвала накрыл страшный камнепад. Стихия отрезала от остального мира четыре района - Шамильский, Тляратинский, Цунтинский и Бежтинский. К счастью, никто из людей в ЧП не пострадал. Но оказалось, что один человек чудом спасся от неприятностей.

Водитель бензовоза приехал в село Агвали с топливом. Только он стал разгружать бочки на АЗС - начался камнепад. Первый валун пролетел в нескольких метрах от машины. Но это был предупредительный - перед двумя такими, которые промчались в критической близости. Инцидент попал на видео.

- Инцидент был у нас такой, но мы о нем узнали только вчера, - рассказали stav.kp.ru в администрации села Агвали. - Такой поразительный случай! Наше село не сильно коснулся камнепад. Валуны попали в два объекта: в заправку и магазин. Там ущерб был небольшой, тысяч на 10-30. Через два дня их работу восстановили, мы уже и забыли, что было тогда. А тут такое видео.

Первая глыба угадила в здание АЗС, вторая - в бочки с топливом. Повезло, что они были неполные. Иначе прогремел бы взрыв, и тяжелых последствий не миновать.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В октябре 2020 года у жителя дагестанского села Гоцатль загорелась его красная "девятка". Пламя пошло по автомобилю так быстро, что уже через пару минут огонь был на задних сидениях салона. Вот-вот до бака дойдет!

У хозяина девятки было что-то ценное в багажнике, что он хотел бы спасти. Мужчина, понимая, что счет идет на минут (а то и на секунды), но не зная, что делать, в горе берется за голову. И приходит идея выбить замок. Но после первого удара гремит взрыв.

- Что может быть горцу от какого-то взрыва? - смеясь комментировали ситуацию корреспонденту "КП-Ставрополь" в администрации дагестанского села Гоцатль. - Ничего. С ним что в итоге? Нормально. Все нормально. Даже в больницу никто не обращался