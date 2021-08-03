Не хватило 1 кг: отца Тимура Наниева уже поздравили с бронзой Олимпиады по тяжелой атлетике, но медаль в последний момент сорвалась

Спортсмен выступил в весовой категории до 109 кг Фото: REUTERS

На летней Олимпиаде-2020 в Токио за Россию в тяжелой атлетике в весовой категории до 109 кг у мужчин выступил Тимур Наниев. С результатом 409 кг (188 кг в рывке + 221 кг в толчке) он стал четвертым. Не хватило всего лишь одного очка до бронзы. Наниев был единственным мужчиной тяжелоатлетом, представившим нашу страну на турнире в Японии.

Спортсмену 26 лет Фото: REUTERS

Родился Тимур во Владикавказе, и на осетинском языке его имя звучит как Наниты Русланы фырт Тимур. Спортсмену 26 лет. В 2014 году он стал вице-чемпионом Европы. Заниматься тяжелой атлетикой Наниев начал в 11 лет под руководством Руслана Наниева - отца и заслуженного тренера России.

Сайту stav.kp.ru Руслан Наниев рассказал сразу же после выступления, что сын мог взять золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, если бы сборную России по тяжелой атлетике не отстранили от участия из-за допингового скандала. По его словам, на Олимпиаду в Токио-2020 сын шел уже не в такой хорошей форме, потому что просто устал каждый раз готовиться к соревнованиям, которые отменяют или переносят. Как произошло и с чемпионатом Европы-2020, который перенесли в итоге на апрель этого года.

Заниматься тяжелой атлетикой Наниев начал в 11 лет Фото: REUTERS

Надо сказать, что во время беседы с тренером Тимур был в турнирной таблице третьим. Многие СМИ уже написали, что россиянин завоевал бронзу. Руслан Наниев тоже решил, что Тимур стал призером и делился с «КП» планами это событие отпраздновать. - Мы смотрели трансляцию во Владикавказе всей семьей в доме сына. Конечно, праздник будет. Я знал, что он возьмет бронзу, - не скрывая радости, говорил отец тяжелоатлета. А потом он внезапно замолчал. И в прямом эфире увидел, как его сына обошел спортсмен из Латвии. - Нет, Тимур четвертый, - с грустью проговорил Руслан Наниев.

Напомним, что главный тренер мужской сборной Олег Писаревский перед выступлением тяжелоатлета сказал, что ждет от него результат на 10 кг больше того, какой Тимур показал на апрельском чемпионате Европы. Тимур Наниев завоевал на нем бронзовую медаль, выступив в весовой категории до 109 кг и подняв по сумме двоеборья 401 кг (184 кг в рывке + 217 кг в толчке). Про этот турнир, повторим, и сказал отец спортсмена. Руслан Наниев считает, что если бы его не переносили, Тимур взял бы золото, а не бронзу.

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