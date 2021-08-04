В Дагестане в 10 раз выросло число госпитализируемых с коронавирусом и пневмонией

Медики Дагестана бьют тревогу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Дагестане медики бьют тревогу. В последние несколько месяцев в республике отмечается серьезный устойчивый рост заболеваемости COVID-19.

Число обращений за медпомощью растет: ежедневно выявляются около 200-205 новых случаев инфекции, в стационары с коронавирусом и пневмонией госпитализируются около 450 человек в день. Хотя еще в середине мая 2021 года эти показатели в республике держались на уровне 40-50 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Сергея Меликова.

В Республиканской детской больнице развернули 50 коек долечивания, а в клинической больнице «РЖД-Медицина» Махачкалы – 40 коек.

Не снижается и рост числа пациентов, которые переносят заболевание в тяжелой и крайне тяжелой формах.

К 4 августа 2021 года таких около 1700 человек, увеличивается потребность в кислороде. На сегодняшний день это 29-30 тонн в сутки. К такому резкому росту потребления, не все больницы оказались готовы.

К сожалению, стремительно растет число летальных исходов. Так, за два дня от инфекции погиб 31 пациент. При этом, причины происходящего известны: это и низкие темпы вакцинации, и массовое несоблюдение ограничительных мер.

Среди тяжелобольных нет ни одного, кто оказался на койке в тяжелом состоянии после вакцины, если только нет сопутствующего заболевания.

- Сегодня свадьбы переходят из банкетных залов городов в помещения в районах. От того, насколько эффективно мы сможем устранить подобные факторы роста заболеваемости, зависят жизни людей, - добавил Меликов.

К сожалению, летальные случаи участились среди молодых.

Напомним, что в республике с 21 июля 2021 года введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, так называемых «групп риска», которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей.

- В соответствии с совместными разъяснениями Роспотребнадзора и Минтруда России для стабилизации ситуации по заболеваемости необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, - говорится в сообщении.

В республике еще раз подчеркивают, что граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ. Распорядительным актом работодателя необходимо было определить перечень сотрудников, которые относятся к соответствующей группе, сроки вакцинации, зафиксировать норму о возможности отстранения работника.

- Необходимо проводить информационно-разъяснительную работу с населением, в том числе правового характера, чтобы люди помнили о неотвратимости наказания для тех, кто пытается заработать на жизни и здоровье людей, – подытожил Сергей Меликов.

Министерство здравоохранения республики информирует, что прививку от коронавируса в эти дни можно сделать сразу по нескольким адресам:

- Рядом с Аварским театром на Родопском бульваре - в волейбольном зале на стадионе им. Е. Исинбаевой - в здании ДГМУ на площади Ленина - в музее у памятника Русской учительнице - в малом зале Русского театра на пр. Р. Гамзатова

Время работы этих мобильных прививочных пунктов: 10:00 - 19:00 Вакцинация будет проводиться после осмотра врача, после вакцинации обязательно наблюдение в течение 30 минут.

На месте жителям республики помогут волонтеры. С собой нужно иметь копию паспорта, медицинского полиса и СНИЛС.

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