Пичкала дочь таблетками на камеру: на деньги от липовых сборов жительница Ставрополья ездила на отдых

Виктория стала мамой в 20 лет

В Ставропольском крае жительницу Георгиевска Викторию О. пытались всем городом спасти от онкологии. Но спустя несколько дней стало известно, что это - ложь. А когда стали копаться, выяснилось, что женщина вовлекала в свои схемы 9-летнюю дочь, рассказал информированный источник stav.kp.ru.

Виктория работала воспитателем в детсаду

С подростковых лет Виктория грезила о большой славе. В колледже студентка кулинарных курсов любила фотосессии (в купальниках или недвусмысленных образах: например, в наряде роковой медсестры), участвовала в конкурсах красоты. И в некоторых даже побеждала.

Виктория во время фотосессий и конкурсов красоты. В студенческие годы таких фото у женщины было много

Но в 2012 году Виктория забеременела. Мечты о подиумах и журнальных обложках пришлось отложить. Теперь только воспитание дочери и устройство семейного очага! Ну и образование: после колледжа Виктория поступила на психолога-педагога.

Семья - то ли из-за учебы, то ли из-за непонимания - быстро развалилась. Муж ушел к другой, но периодически приезжал к дочери. Основные заботы о дочери, тем не менее, легли на плечи Виктории, которая даже после окончания вуза не особо хотела работать. В основном мать с дочкой жили на нетрудовые доходы - получали пособия, помогали сердобольные родственники и друзья.

На жизнь хватало, а вот на отдых и развлечения нет. Потому в 2019 году женщина обратилась к своей дочери. С этого диалога началась страшная история.

- Хочешь поехать на море?

- Да!

- А давай всем скажем, что у тебя болят глаза?

Виктория на отдыхе с дочкой

Виктория создала страницу в Instagram, где объявила сбор средств на лечение. Сама мать в видео не мелькала, место проживания указывала другое. Одним из них был краснодарский город Кропоткин. После первого липового сбора мать действительно свозила дочку на Черноморское побережье. Были и другие путешествия, например, в Санкт-Петербург.

Точное количество фальшивых страниц пока не установлено. Да и собранная сумма тоже. Но каждый раз диагноз у девочки менялся. На последнем фейковом аккаунте, с которым ознакомился корреспондент stav.kp.ru, ребенок «страдает» от хронической почечной недостаточности. Девочке якобы требовалась операция за 1,9 млн рублей. Чтобы разжалобить публику, Виктория снимала вот такие видео, в которых пичкала дочь таблетками из аптечки.

Или такие...

Виктория уверяла, что часть суммы собиралась покрыть сама, для чего взяла кредит в 932 тысячи рублей. Для того, чтобы банк одобрил ее заявку, она устроилась на работу - воспитательницей в детский сад.

В июле 2021 года Виктория резко поменяла курс и сама стала героем ненастоящих сборов. На чем и прокололась. Городские паблики активно распространяли новость о внезапно выявленной онкологии у местной жительницы. Общественники помогали со сборами, люди сопереживали и распространяли информацию даже за пределы Ставропольского края. Но в августе районный депутат Мхитар Михитарьянц написал: история - фейк!

- Вы же понимаете, что из-за вас не будет оказана помощь другим, которые действительно нуждаются? - спрашивает депутат. А Виктория лишь согласно кивает.

- У меня большой кредит. В залоге квартира...

Виктория в отделе полиции

Сейчас дочка Виктории находится у отца по доверенности, отдыхает в Турции. В планах у мужчины добиться того, чтобы девочка жила с ним, рассказал он во время беседы с общественницей Александрой Романовой, которая искренне верила и помогала Виктории. Сам папа уверяет, что о махинациях с ребенком не знал, и сомневается, был ли кредит. По его словам, Виктория также несколько раз собирала деньги на похороны матери, которая давно умерла.

В ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили корреспонденту stav.kp.ru, что по всем перечисленным фактам ведомство проводит проверку.

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