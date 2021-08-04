Общая победа: после скандала с актрисой Натальей Рудовой в Дагестане закупят туалеты

Актриса Наталья Рудова Фото: Борис КУДРЯВОВ

В мае 2021 года дагестанская общественность всколыхнулась от негодования. Причиной стали публикации в Инстаграм российской актрисы Натальи Рудовой о публичных туалетах. Девушка побывала на отдыхе в республике и ей категорически не понравился сервис.

Рудова прокомментировала одно из туристических мест, в котором она побывала

Когда она об этом написала в социальных сетях, пользователи тут же начали ей возражать, обвинять и даже угрожать в личных сообщениях. Конечно, нашли и те, кто поддержал девушку - они тоже оценили состояние туалетов как удручающее.

И вот на днях на портале госзакупок появился лот на реализацию 20 модульных санузлов, которые планируют установить на туристических маршрутах. Именно вокруг них и разгорелся весь скандал. Проект не дешевый - стоимость каждой уборной от 2,5 миллионов рублей.

Какое-то время Рудова публиковала скриншоты переписок, в которых ей неприкрыто угрожают. Но в конце концов вал сообщений прекратился, и все вернулось на круги своя.

ЧЕМ ЕЩЕ ИЗВЕСТНА НАТАЛЬЯ РУДОВА?

Удивительно, но актриса часто попадает в конфликтные ситуации. Ранее у Натальи Рудовой произошел скандал с ведущим “Пусть говорят” Андреем Малаховым. В одном из выпусков под названием “Рынок шкур” он упомянул ее имя в разговоре о проблеме эскорта и инста-моделей. “Комсомольская правда” подробно писала о конфликте.

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