Как получить выплату на школьника в Ставропольском крае и не дать себя обмануть

На «школьную» выплату в Ставропольском крае претендуют более 390 тысяч детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со 2 августа начались единовременные выплаты на школьников 2021 в Ставропольском крае в размере 10 000 рублей. Напомним, что распоряжение о введении такой меры господдержки ранее дал президент РФ Владимир Путин. Зачисление средств производится автоматически на карту любой платежной системы на основании указанных в заявлении реквизитов.

По последним данным, ставропольцами подано более 187 тысяч заявлений о выплате 10 000 рублей на 273,5 тыс. детей школьного возраста. Всего на «школьную» выплату в Ставропольском крае претендуют более 390 тысяч детей.

Также, как и во время предыдущих кампаний по единовременным выплатам для поддержки в период пандемии семей с детьми, нынешним летом фиксируется всплеск активности мошенников. Это объясняется тем, что наиболее простой и распространенный способ подать заявку на выплату - заполнение специальной формы на сайте Госуслуг.

Самыми популярными формами обмана являются хищение данных банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе и просьба заплатить комиссию за якобы налог, начисленный при перечислении выплат. Комиссия, безусловно, уйдет аферистам, а выплату заявитель так и не получит. Сайты умело маскируются под портал Госуслуг - зачастую незначительно отличается комбинация в адресной строке. Мошенники привлекают внимание кликабельными ссылками об актуальных пособиях и сроках выплат, поэтому люди не сомневаются, что получат деньги.

Другая схема - посредством личного общения или через сайт мошенники стараются вызвать у абонента интерес и доверие, а потом начинают откровенно торопить: мол, денег может на всех и не хватить. И предлагают связаться с «юристом» или агентом, который «поможет начислить выплату». Это рассчитано на то, что человек, поставленный в условия необходимости срочного принятия важного решения, не будет обращать внимания на какие-то нестыковки или думать о мерах предосторожности.

В Региональном центре финансовой грамотности ставропольцев призывают к бдительности и при личном общении с незнакомцами на любые финансовые темы, и при пользовании интернет-ресурсами, где необходимо ввести данные банковской карты. Помните, опасность представляют также ссылки из электронных писем или сообщений в мессенджерах.

- Схема обмана под предлогом так называемых «коронавирусных выплат» получила очень большое распространение еще в прошлом году. И сейчас уже есть те, кто получил сомнительные сообщения со ссылками, - говорит координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежда Герасименко. - Потому снова напоминаем: торопят вас или нет, не принимайте решения быстро, возьмите время подумать, поговорить с близкими… Как правило, этого вполне достаточно, чтобы заподозрить неладное. Если же вы попались на удочку преступников, то нужно как можно оперативнее позвонить в банк и заблокировать карту, операции по счету. После стоит обращаться в полицию с заявлением.

Напомним, новая единовременная выплата полагается она одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка в семье от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года). Право на выплату также имеют инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо одному из родителей (законных представителей). Родителям, которые еще не подали заявление о выплате 10 000 рублей на детей школьного возраста, можно это сделать до 1 ноября 2021 года через портал Госуслуг или лично в клиентской службе ПФР.