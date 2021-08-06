"Хочу съесть его детей": Макгрегор задел Нурмагомедова цитатой Тайсона

Конор Макгрегор Фото: REUTERS

Конор Макгрегор в очередной раз оскорбил Хабиба Нурмагомедова, написав оскорбительный твит о нем. На этот раз он решил задеть дагестанца цитатой из интервью Майка Тайсона.

— Я хочу съесть его детей! Когда он их видел в последний раз? А свою жену? Маму? Лучше бы провел время с детьми и семьей, вместо того чтобы снова произносить мое имя. Иначе можешь снова оказаться в ловушке, где тебе не так повезет, как в прошлый раз, — написал Макгрегор. Через пару часов он удалил твит.

Похожие слова Тайсон говорил в начале 2000-х, когда собирался биться с Ленноксом Льюисом. К слову, легендарного боксера тогда нокаутировали в восьмом раунде. Его слова звучали примерно так:

— Я хочу вырвать его сердце и заставить съесть его. Я хочу сожрать его детей.

Перепалка между Макгрегором и Нурмагомедовым связана с последним боем ирландца, в ходе которого он сломал ногу и проиграл Дастину Порье. Дагестанец поздравил американца и отметил, что "добро всегда побеждает зло". На высказывание отреагировал ирландец:

— Добро — это ковид, а зло — твой отец?

Твит позже был удален. Отметим также, что после смерти Абдулманапа Нурмагомедова Макгрегор также выразил соболезнования дагестанцу. Но его точка зрения, видимо, резко поменялась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итог боя Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор: россиянин победил ирландца и защитил свой чемпионский пояс

Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приёмом в 4 раунде [видео]