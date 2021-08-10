В больнице Владикавказа восстановили подачу кислорода после аварии

Давление уже постепенно снижалось, починка произошла вовремя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Республиканской больнице скорой помощи Владикавказа устранили прорыв основной кислородной трубы. Теперь пациенты имеют бесперебойный доступ к основным ресурсам.

Ранее Меняйло сообщил, что запасов кислорода в больнице хватит на 20 часов. Большая партия едет из Краснодара, но не было гарантии, что она доехала бы вовремя. К тому же, накануне починки трубы давление кислорода начало падать.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала об отключении кислорода в больнице Владикавказа 9 августа 2021 года. Произошла авария на подстанции, прорвало трубу на глубине 1,5 м под землей.

За полчаса после отключения кислорода погибли 9 пациентов больнице. Позже сообщили, что их число возросло до 11, но это не так - еще двое погибли не из-за недостатка кислорода. Скончались пожилые люди от 47 до 85 лет, они все находились в крайне тяжелом состоянии.

За смерть пациентов ответит главный врач учреждения Владимир Плиев. Его задержали полицейские по подозрению в халатности, которая повлекла за собой смерть людей. По версии следствия, мужчина давно знал о неполадках на подстанции, но проигнорировал их.

После этого во всем СКФО организовали внеплановые проверки больниц - как работают системы обеспечения кислородом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение кислорода в больнице Владикавказа 9 августа 2021 года. Главное

"КП" рассказывает главное об отключении кислорода в больнице скорой помощи во Владикавказе , которое привело к смерти 9 пациентов с коронавирусом (подробнее).