В Ставрополе посадивший полковника Захарченко следователь Руслан Калимуллин из партии «Новые люди» рассказал как бороться с коррупцией

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

По данным прокуратуры РФ, Ставропольский край входит в тройку самых коррумпированных регионов страны. Для того, чтобы снизить коррупцию до минимального уровня, а после – и вовсе ее искоренить, нужны новые предложения и изменения в правоохранительной и судебной системе, уверен кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Руслан Калимуллин. Вместе с адвокатом Борисом Митрофанским, который представляет партию от Ставропольского одномандатного округа, они приехали в Ставрополь, чтобы рассказать о программе «Новых людей» по реформированию правовой системы.

- У нас есть несколько основных тезисов: мы за прозрачность любых выборов. За то, чтобы прокуроров, судей выбирал народ. Также мы предлагаем, чтобы люди имели право выбирать глав региональных подразделений МВД. Я готовлю предложения для расширения полномочий депутатов. Так, сейчас парламентарии не могут проводить свои расследования в отношении лиц, которые подозреваются в коррупционных преступлениях. По моему мнению, депутаты, как слуги народа, должны обладать этими полномочиями, чтобы инициировать расследования коррупционных скандалов от имени простых людей, проверять лиц, подозреваемых в коррупции, - предложил Руслан Калимуллин.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Кроме посадки полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, в составе следственной группы Калимуллин расследовал множество дел, фигурантами которых также становились ныне бывшие сотрудники правоохранительных органов. В частности, торговавшие оружием МУРовцы, высокопоставленные полицейские-взяточники и даже следователи и оперативники МВД, приговоренные к лишению свободы за хищение 44 квартир на сумму более 200 миллионов рублей. В результате, Калимуллин принял решение идти в Госдуму вместе с партией «Новые люди» от Московской области.

На встречу с представителями партии «Новые люди» Калимуллиным и Митрофанским собрались жители Ставрополя и Шпаковского района, которые не понаслышке знают о бездействии правоохранителей. Так, например, супруги из города Михайловск поддержали предложение Калимуллина – самим выбирать прокурора и судью. В прошлом году неизвестные сожгли автомобиль супругов. До сих пор полиция не может найти виновного. Разобраться в этой проблеме взялся адвокат Митрофанский после того, как послушал, через что пришлось пройти семье.

- Мы предлагаем вам написать жалобу на бездействие сотрудников правоохранительных органов. И тогда уже в суде вы сможете лично задать вопрос следователю, который, по вашим словам, не занялся в полной мере вашим делом. Решение вынесет суд. Суд станет тем местом, где мы сможем защищать свои права тогда, когда мы будем доверять судье. Поэтому мы за то, чтобы независимого судью того или иного города выбирали его жители. Спустя какое-то время он должен будет отчитаться о проделанной работе. Если эта работа не устроит избирателей, то они смогут отозвать его кандидатуру, - уверен Калимуллин Руслан.

Жители региона также жаловались гостям на «кумовство в кабинетах», на поборы в детсадах и школах, на то, что приходится платить акушеру-гинекологу, чтобы «он удачно принял роды у жены».

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

- Мы с детства привыкли, что за получение нужной справки, нужно платить. Нашим родителям не нравились, так называемые поборы в школах, но приходилось платить эти деньги родительскому комитету. Мы просто не привыкли жаловаться на это, и в этом есть проблема. Всегда нужно отстаивать свое мнение. Мы должны прийти к осознанию, что коррупция в нашей стране уже давно не стала проблемой «людей в погонах». Коррупция в нашей стране стала проблемой каждого из нас. И она не прекратится, пока каждый не будет с ней бороться, - подытожил Руслан Калимуллин, кандидат в депутаты Государственной думы от партии «Новые люди».