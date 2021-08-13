Лимузин Киркорова или 300 тонн морковки: что на свои призовые за Олимпиаду могут купить медалисты с Кавказа

Премии - не единственная награда для спортсменов Фото: REUTERS

Министерством спорта России предусмотрены солидные призовые за Олимпиаду в Токио. «КП» узнала, сколько за победу на Играх в Токио начислят спортсменам с Северного Кавказа.

Максимальную выплату за золото - 4 млн рублей - получат прыгунья в высоту Мария Ласицкене из КБР и борцы: 26-летний Заур Угуев (до 57 кг), 25-летний Заурбек Сидаков из Северной Осетии (до 74 кг), 28-летний Муса Евлоев из Ингушетии и 25-летний «Русский танк» Абдулрашид Садулаев из Дагестана (оба - до 97 кг).

Ласицкене и Евлоев, заметим, стали одними из самых обсуждаемых медалистов - 18,5 и 16 тысяч упоминаний в соцсетях соответственно согласно данным «Медиалогии».

За серебро дагестанскому 24-летнему боксеру Муслиму Гаджимагомедову и 27-летнему теннисисту Аслану Карацеву из Северной Осетии заплатят 2,5 млн. Карацев выиграл медаль, играя в паре с представительницей Краснодарского края Еленой Весниной.

Муслим Гаджимагомедов остановился в шаге от олимпийского золота Фото: REUTERS

Еще по 1,7 млн за бронзу положены 22-летней осетинской дзюдоистке Мадине Таймазовой, 33-летней дагестанской боксерше Зенфире Магомедалиевой, двум борцам - 24-летнему Артуру Найфонову из Осетии и 25-летнему Гаджимураду Рашидову из Дагестана, а также двум спортсменам из Чечни - 25-летнему дзюдоисту Тамерлану Башаеву и 26-летнему боксеру Имаму Хатаеву.

Дагестанский спортсмен Заур Угуев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весе до 57 кг Фото: REUTERS

Итого: 13 спортсменов в сумме получат 35,2 млн рублей. Примерно во столько королю российской эстрады Филиппу Киркорову обошелся его 10-метровый лимузин-внедорожник. И столько стоят больше 300 тонн моркови по ее июньской цене этого года.

Белый «Хаммер» Киркорова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кроме премий олимпийцы заслужили награды и звания. Чемпион Абдулрашид Садулаев указом президента Владимира Путина был награжден орденом Почета. Он дает ряд льгот, например, скидку 50% на оплату «коммуналки»; бесплатный проезд в трамваях, автобусах, троллейбусах, метро и маршрутных такси; право уйти в отпуск не по графику; бесплатное санаторно-курортное лечение.

Орден Дружбы получили Заур Угуев, Муса Евлоев, Мария Ласицкене и Заурбек Сидаков. Льгот не дает, но входит в реестр наград, дающих возможность получения звания ветерана труда.

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени присвоили Муслиму Гаджимагомедову, Гаджимураду Рашидову, Аслану Карацеву и Мадине Таймазовой. Медаль II степени получили Тамерлан Башаев, Имам Хатаев, Артур Найфонов и Зенфира Магомедалиева.

Зенфира Магомедалиева выиграла бронзу по боксу в категории до 75 кг. Фото: zenfira_magomedalieva

Заметим, что победа в Токио принесла Башаеву, Карацеву, Найфонову, Рашидову и Таймазовой звания «Заслуженный мастер спорта России». Евлоев, Ласицкене, Магомедалиева, Садулаев, Сидаков, Угуев и Хатаев получили его раньше.

Звание ЗМС также дает разные льготы: ежемесячные выплаты, скидку 50% на «коммуналку» и освобождение от взноса по транспортному налогу при мощности двигателя до 150 лошадиных сил.

Мадина Таймазова получила автомобиль в торжественной обстановке Фото: REUTERS

Заслуженные мастера спорта могут рассчитывать на бесплатные медицинские услуги - операции и протезирование (за исключением стоматологии), и на первоочередное зачисление в ВУЗ (при условии прохождения вступительного экзамена). Власти на местах обеспечивают их жильем, если те в нем нуждаются.

Также олимпийские герои получают подарки от властей регионов, которые они представляют, и спонсоров: медалистам дарят квартиры, авто, поощряют выплатами и премиями. Мадине Таймазовой и Мусе Евлоеву, например, подарили по роскошному «Мерседесу».

Евлоев много лет занимался профессиональным спортом, чтобы стать чемпионом. Фото: инстаграм директора спортклуба "Чингиз"

Кстати, многие спортсмены с Северного Кавказа выступали за другие регионы, как уроженец боксер Альберт Батыргазиев, представлявший Удмуртию. И даже соревновались с российскими спортсменами под флагами других стран. Например, дзюдоисты осетинского происхождения Зелим Коцоев, Фердинанд Карапетян и Владимир Золоев защищали честь Азербайджана, Армении и Киргизии. А наш Заурбек Сидаков в финале одолел белорусского «легионера» Магомедхабиба Кадимагомедова. Поэтому, если учитывать результат всех уроженцев СКФО, медалей окажется гораздо больше.

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