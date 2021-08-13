«Комсомольская правда» наградила участниц и победителей «Леди в белых халатах - 2021»

Издание второй раз проводит подобный конкурс Фото: Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае подвели итоги конкурса «Леди в белых халатах - 2021», который проводила «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения региона. В мероприятии участвовали 44 сотрудницы медучреждений региона. Они рассказали о себе и показали, как выглядят на работе. Лучшую анкету выбирали посетители сайта stav.kp.ru.

На церемонии также были почетные гости Фото: Варвара АНТОНОВА

Гаянэ Давыдова Фото: Варвара АНТОНОВА

Цель конкурса «Леди в белых халатах» - привлечь внимание к женщинам, работающим в медицинских организациях Ставропольского края, продемонстрировать их красоту, элегантность и подчеркнуть их вклад в поддержание высокого уровня здравоохранения в нашей стране.

Мэри Тамразян Фото: Варвара АНТОНОВА

Церемония награждения прошла в главном корпусе Ставропольского государственного медицинского университета. Каждой участнице полагался памятный диплом и сладкий подарок, а победителям еще и призы от наших партнеров - ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» и ЗАО «Кисловодский Фарфор - ФЕНИКС».

После церемонии счастливые участницы фотографировались с наградами Фото: Варвара АНТОНОВА

Инна Пустоветова Фото: Варвара АНТОНОВА

Поздравляли участниц редактор ставропольского филиала «Комсомольской правды» Роман Лаврухин, и.о. ректора СтГМУ Виктор Мажаров и заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главврач ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» Казбек Салпагаров.

Елизавета Кузьменко Фото: Варвара АНТОНОВА

Победительницей фотоконкурса стала Инна Михайлова - врач-бактериолог, заведующая бактериологической лабораторией Краевого клинического противотуберкулезного диспансера. С начала пандемии она и ее коллеги провели более 70 тысяч ПЦР-тесты на Covid-19, чем спасли сотни и даже тысячи жизней от заражения инфекцией.

Инна Михайлова Фото: Варвара АНТОНОВА

В тройку лучших также попали врач-инфекционист отделения узких специалистов терапевтического профиля Городской клинической поликлиники №6 города Ставрополя Инна Каплиева и врач-оториноларинголог из Ессентукской городской клинической больницы Ольга Вишнякова.

Инна Каплиева Фото: Варвара АНТОНОВА

Ольга Вишнякова Фото: Варвара АНТОНОВА

ДРУГОЙ КОНКУРС "КП"

Красота в строгой форме: "Комсомольская правда" наградила участниц "Леди в погонах - 2021"

Публикуем фоторепортраж с торжественной церемонии в ставропольском музее "Россия - Моя история" [подробности]