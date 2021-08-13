«Комсомольская правда» наградила участниц и победителей «Леди в белых халатах - 2021»

Издание второй раз проводит подобный конкурс
Фото: Варвара АНТОНОВА
В Ставропольском крае подвели итоги конкурса «Леди в белых халатах - 2021», который проводила «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения региона. В мероприятии участвовали 44 сотрудницы медучреждений региона. Они рассказали о себе и показали, как выглядят на работе. Лучшую анкету выбирали посетители сайта stav.kp.ru.
На церемонии также были почетные гости
Фото: Варвара АНТОНОВА
Гаянэ Давыдова
Фото: Варвара АНТОНОВА
Цель конкурса «Леди в белых халатах» - привлечь внимание к женщинам, работающим в медицинских организациях Ставропольского края, продемонстрировать их красоту, элегантность и подчеркнуть их вклад в поддержание высокого уровня здравоохранения в нашей стране.
Мэри Тамразян
Фото: Варвара АНТОНОВА
Церемония награждения прошла в главном корпусе Ставропольского государственного медицинского университета. Каждой участнице полагался памятный диплом и сладкий подарок, а победителям еще и призы от наших партнеров - ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» и ЗАО «Кисловодский Фарфор - ФЕНИКС».
После церемонии счастливые участницы фотографировались с наградами
Фото: Варвара АНТОНОВА
Инна Пустоветова
Фото: Варвара АНТОНОВА
Поздравляли участниц редактор ставропольского филиала «Комсомольской правды» Роман Лаврухин, и.о. ректора СтГМУ Виктор Мажаров и заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главврач ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» Казбек Салпагаров.
Елизавета Кузьменко
Фото: Варвара АНТОНОВА
Победительницей фотоконкурса стала Инна Михайлова - врач-бактериолог, заведующая бактериологической лабораторией Краевого клинического противотуберкулезного диспансера. С начала пандемии она и ее коллеги провели более 70 тысяч ПЦР-тесты на Covid-19, чем спасли сотни и даже тысячи жизней от заражения инфекцией.
Инна Михайлова
Фото: Варвара АНТОНОВА
В тройку лучших также попали врач-инфекционист отделения узких специалистов терапевтического профиля Городской клинической поликлиники №6 города Ставрополя Инна Каплиева и врач-оториноларинголог из Ессентукской городской клинической больницы Ольга Вишнякова.
Инна Каплиева
Фото: Варвара АНТОНОВА
Ольга Вишнякова
Фото: Варвара АНТОНОВА
ДРУГОЙ КОНКУРС "КП"
Красота в строгой форме: "Комсомольская правда" наградила участниц "Леди в погонах - 2021"
Публикуем фоторепортраж с торжественной церемонии в ставропольском музее "Россия - Моя история" [подробности]