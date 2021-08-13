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Спорт13 августа 2021 17:20

Скидка на коммуналку и бесплатный проезд: 25-летний олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал льготником

«Русский танк» из Дагестана за золото в Токио получил награду, дающую многие привилегии
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Спортсмен взял олимпийское золото в категории до 97 кг

Спортсмен взял олимпийское золото в категории до 97 кг

Фото: REUTERS

Победитель летней Олимпиады в Токио - борец из Дагестана Абдурашид Садулаев - в возрасте 25 лет стал льготником. Указом президента России вольника наградили орденом Почета за спортивные достижения и популяризацию спорта. Как выяснила «КП», он дает множество привилегий.

Орденоносец получает скидку 50% на оплату за услуги ЖКХ и не обязан оплачивать проезд в общественном транспорте, в том числе - метро. Платные медицинские услуги становятся бесплатными или дешевле - это касается протезирования и дорогостоящих операций. И отпуск можно брать в любое время, не подстраиваясь под график.

Если нужно восстановить здоровье после сложного лечения или по рекомендации врача, предоставляется бесплатная путевка в санаторий. В старости почетный гражданин может получить направление в дом ветеранов с полным уходом и медицинским обслуживанием до конца жизни.

За связь по стационарному телефону тоже платит государство. При его отсутствии орденоносец может получить компенсацию в размере 360 рублей.

Напомним, что «Русский танк» - так зовут Садулаева за манеру борьбы, 7 августа 2021 года взял олимпийское золото в категории до 97 кг. Он уже выигрывал Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Почему «Русский танк» Абдулрашид Садулаев достоин победы в токийской олимпиаде?

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