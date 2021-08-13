От смерти отделяло несколько метров: в Дербенте мужчину спасли из-под колес поезда

Только из-за отваги прохожих мужчина остался жив Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Дербента опубликовали шокирующее видео спасения мужчины из-под колес поезда. По рассказам очевидцев, он лежал на путях и не подавал признаков жизни. В МЧС не сообщили, в каком состоянии был мужчина, но его спасители заявили, что он был пьян.

На видео видно, как мужчина с балкона кричит, что на железнодорожных путях лежит человек. Двое других подбежали к нему и замешкались от страха - поезд был уже в нескольких метров. Одним движением лежащего стянули с рельс и оттащили на безопасное расстояние.

Колеса поезда были совсем близко. Благодаря неравнодушию прохожих, удалось избежать трагедии. Неизвестно, что стало причиной такого "отдыха" в опасном месте - крайняя степень опьянения или сознательное желание.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о спасении пьяной женщины: ее тоже стянули с ж/д путей. Житель Буденновска заметил женщину на путях и решил поговорить с ней - что она тут делает. Она была крайне пьяна, благо, поезд в это время не проходил по маршруту.

Также в сети прогремела история пьяного мужчины, который уснул на рельсах и чудом остался жив. Поезд уже проехал над ним, но колеса не задели человека. Его разбудил сам машинист и криками выгнал с путей.

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