"Я его убью!": ставропольцы устроили самосуд над подростками, обезглавившими котенка

Скриншот видео

В Ставрополе разгорелся скандал из-за нападения на подростков. Тинейджеры обезглавили котенка и выложили фотографию в сеть. После чего их перехватила и избила группа молодых людей. Которые тоже пошли хвастаться об этом в публичных чатах.

Фото: скриншот

Поначалу эта ужасная история развивалась по типичному сюжету. Фотографии с убитым котенком появились в сети. Их слили в первый городской чат, потом - во второй, третий, десятый. Началось бурное обсуждение - подростков критиковали, желали, чтобы им аукнулось за такое.

Аудитория таких бесед - подростки, которые хорошо знают друг друга. Потому информацию о том, кто это сделал, быстро вынесли наружу. Многие из заинтересовавшихся ограничились злобным комментариев на странице "героев". А некоторым этого оказалось мало.

Фото: скриншот

13 августа в чатах появились фотографии, где предполагаемого виновника в смерти котенка окружила толпа. Вечером некий Никита М. записал голосовое в одну из бесед - о том, как они настигли своих недругов.

- Вижу его недалеко от "Маршала", я с пацанами был. Мы идем за ним, а он во дворы заворачивает. Я чисто сзади подхожу, на удушающий беру, и мой друг, дебила кусок, начинает его бить.

Фото: скриншот

Как толпа таких же подростков вершила самосуд - сложно установить. На одних кадрах пострадавший вытирает лицо, со слов автора видео, после одного-единственного удара. На других - он без сознания и кто-то обещает расправиться с ним: "Я сейчас подниму его и убью!" В чатах же пишут, что всего лишь поставили тинейджера на колени и заставили извиняться.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю корреспонденту stav.kp.ru прокомментировали ситуацию:

- По указанным в публикации фактам назначено проведение проверки, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в городе Ставрополе выясняют, что произошло, устанавливаются участники происшествия.

Правоохранительные органы разберутся в ситуации. Но уже понятно, что участникам истории грозят две статьи УК РФ - жестокое обращение с животными и причинение вреда здоровью (статья в зависимости от травм). Но достигли ли подростки возраста уголовной ответственности - еще не ясно.

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