«В меня верил Рамзан Кадыров»: что разозлило чеченского боксера Имама Хатаева, взявшего в Токио первую медаль по боксу

Боксер Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 81 кг и принес сборной России 38-ю медаль Олимпиады в Токио Фото: REUTERS

На днях Чечня встречала спортсмена Имама Хатаева, взявшего в Токио первую медаль по боксу. Напомним, чеченец в полуфинале проиграл по очкам британцу Бенджамину Уиттакеру – 1:4. Но, в родной республике его встретили как победителя.

— Каждый мечтает попасть на Олимпиаду, и у меня всегда была такая мечта. Алхьамдулиллах1 по воле Аллаха получилось. Далее хочу вам рассказать свои мысли, уже после Олимпиады. Когда уже выиграл лицензию на ОИ, я понял, что можно стать и первым, если сильно захотеть. В моем случае, не только я этого хотел, в меня верил глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров, и помогал мне, на протяжение всей моей любительской карьере. Весь чеченский народ нуждался в этой медали. Вы просто представляете, какое это ответственность была на меня?! Представляете насколько сильно я хотел привезти золотую медаль?! – поделился с журналистами Хатаев.

Ранее сайт писал, что поражение раздельным решением судей стало сильным эмоциональным ударом для 26-летнего спортсмена. Сразу после неудачи Хатаев объявил, что прощается с олимпийским боксом. Боксер добавил, что считает бронзу хорошим результатом.

— Я доволен, но изначально была цель победить на Играх. С олимпийским боксом на этом заканчиваю, дальше буду выступать в профессиональном, — заявил Хатаев.

— Я вспоминаю сейчас, насколько сильно я пытался, трудился, все сделал для этого, вовремя ложился спать, соблюдал режим питания, уходил с зала почти последним, пытался правильно тренироваться. Свою жизнь посетил спорту и отдал полностью себя. А итог вы сами видели и знаете. Просто плюнуть им на все это. Пусть восторжествует справедливость! Я призываю родителей, чтобы вы заставляли своих детей заниматься спортом, чтобы вы следили за их каждым шагом, и занимались воспитанием своих детей, — написал Хатаев на своей странице в Инстаграм.

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