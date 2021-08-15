Ключи от BMW, звание старшего лейтенанта, зажигательная лезгинка и национальные лепешки: в Ингушетии встретили олимпийского чемпиона Мусу Евлоева

Национальными лепешками, песнями и зажигательной лезгинкой встретили в аэропорту «Магас» Ингушетии победителя XXXII Олимпийских летних игр по греко-римской борьбе в Токио Мусу Евлоева Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу присвоил досрочное воинское звание старшего лейтенанта олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву. Об этом глава республики Махмуд-Али Калиматов написал на своей странице в Инстаграм.

Фото Мусы Евлоева после присвоения звания старшего лейтенанта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

— Поздравляю тебя, Муса, с присвоением нового звания! Желаю в дальнейшем все новых и новых продвижений по службе, новых побед. Оставайтесь таким же целеустремленным, мужественным и уверенным в себе, — подытожил Калиматов.

А 15 августа национальными лепешками, песнями и зажигательной лезгинкой встретили в аэропорту «Магас» Ингушетии победителя XXXII Олимпийских летних игр по греко-римской борьбе в Токио Мусу Евлоева.

Местом проведения главных торжеств в честь победы «ингушского танка» на Олимпиаде стала центральная площадь Алания рядом со стометровой башней Согласия. Эта башня считается символом национального единения.

Там его ждала насыщенная концертная программа от звезд ингушской эстрады и известных творческих коллективов. После чего спортсмену вручили государственные награды и ценные подарки.

Так, глава республики Махмуд-Али Калиматов во время приема в Магасе вручил ключи от автомобиля BMW 6-й серии Мусе Евлоеву. Помимо автомобиля, Калиматов вручил атлету орден Ингушетии «За заслуги», а также медаль в честь 250-летия единения с Россией за вклад в развитие физической культуры и спорта.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев взял золотую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020.

Так, 28-летний уроженец Ингушетии выступал в весовой категории до 97 кг и был единственным, кто представлял Россию в этом виде спорта в 1/2. По пути в финал он одолел Геогрия Мелиа из команды Грузии (3:1), венгра Алекса Секе (6:2) и польского спортсмена Тадеуша Михалика (7:1).

В финале Муса встретился с 29-летним Артуром Алексаняном - олимпийским чемпионом 2016 года, бронзовым призером Олимпиады-2012, трехкратным чемпионом мира и многократным чемпионом Армении. Со счетом 5:1 россиянин победил!

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