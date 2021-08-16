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Происшествия16 августа 2021 11:32

Девять детей из санатория в Северной Осетии попали в больницу с отравлением

Прокуратура проводит проверку
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Будет дана оценка действиям работников здравницы

Будет дана оценка действиям работников здравницы

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Девять детей госпитализированы в больницу с отравлением из санатория на бальнеологическом курорте в Алагирском районе Северной Осетии.

Как рассказали сайту stav.kp.ru в республиканской прокуратуре, организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Будет дана оценка действиям работников здравницы.

- По предварительным данным, 15 августа 2021 года в Республиканскую детскую клиническую больницу с признаками кишечной инфекции обратились 9 детей в возрасте от 11 до 14 лет, вернувшиеся накануне из санатория «Тамиск», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Как сказано в справке на официальном сайте санатория, ряд заболеваний здесь лечится с применением минеральной воды из сырьевой базы Тамиского месторождения.

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