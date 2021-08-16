Банда старушек разводила мужчин Пятигорска на деньги, обещая отдых на Средиземноморье

Уставшие от серых будней мужчины доверяли пенсионеркам свои деньги, мечтая о незабываемом отдыхе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Две подружки-старушки придумали план, как разводить мужчин на деньги. Первая мысль, которая приходит на ум – знакомство с представителями сильного пола, свидания и флирт. Но, нет, пожилые жительницы Пятигорска решили не проходить все круги конфетно-букетного периода.

Никакой романтики, только бизнес, - подумали подруги и открыли туристическое агентство.

В надежде получить путевку на долгожданный отдых в «контору» к пенсионеркам пришел мужчина. Подружки помогли клиенту выбрать подходящий вариант. Житель Пятигорска заплатил 76 тысяч рублей за отдых в одной из стран Средиземноморья. Но через некоторое время из-за ограничительных мер, поездка отложилась.

Житель Пятигорска заплатил 76 тысяч рублей за отдых в одной из стран Средиземноморья. Но через некоторое время из-за ограничительных мер, поездка отложилась Фото: Евгения ГУСЕВА

А после и вовсе выяснилось, что эти деньги присвоила себе 73-летняя сотрудница агентства. И по факту оплата нигде не прошла. На этом сюрпризы не закончились.

Правоохранители выяснили, что эта женщина не имела право подписывать договор и принимать деньги за путевку.

Хозяйкой турагентства и «крышей» этой пятигорчанки была ее пожилая подруга. Это она открыла незарегистрированное турагентство, вовлекла туда работников и разводила на деньги мужчин, желающих приобрести билет на отдых в теплые страны.

Против 73-летней пенсионерки возбудили уголовное дело по статье: «Присвоение или растрата». Позже полиция выяснила, что ранее эту старушку уже судили за аналогичное преступление.

А вот хозяйке пожилой злоумышленницы не придется отвечать по всей строгости закона. Как сообщил собственный источник stav.kp.ru, она скончалась в прошлом году.

Сейчас полиция устанавливает других жертв пенсионеров-мошенниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ставропольчанка хотела приворожить любимого, снять порчу, но потеряла полмиллиона рублей

Девушка осталась и без жениха, и без денег (Подробнее)