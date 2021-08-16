«Остановим любого, кто угрожает нашему народу»: Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой

Глава Чечни добавил, что союзным государствам России нужно укрепить границы и готовиться к худшему

Чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман. Он добавил, что союзным государствам России нужно укрепить границы и готовиться к худшему.

— Америка придумала какую-то очередную аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, там уже десятилетиями погибают мирные люди. Там еще лет пять назад больше было 2 млн погибших мирных жителей. Сейчас сколько погибло там. Бедных и невинных людей мучают. Американский проект - бен Ладен, американский проект и талибы тоже. Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Так что нам не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу, — заявил глава Чечни во время прямого эфира на странице своего сына Адама Кадырова в Instagram.

Также чеченский лидер добавил, что «узбеки, киргизы, таджики и туркмены должны быть начеку».

— Граничащим с территорией Афганистана опасно сейчас. Этого хотят господа американцы, - считает Кадыров.

Напомним, боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» * объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал из страны.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что Рамзан Кадыров глубоко возмущен включением в «черный список» США своей жены Медни Мусаевны и старших дочерей — Айшат и Хадижат. Чеченский лидер опубликовал гневный пост в соцсетях, жестоко раскритиковав несправедливое решение.

— Госдеповцы! Будь я сто раз нарушителем прав человека, как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей? — возмущается глава Чечни. — Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? Нет ответа. Это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов!

* Террористические организации, запрещенные в России

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