"За молодое тело надо платить": пользователи TikTok оправдали авантюру альфонса, обманувшего 78-летнюю вдову на 1 млн

Иван Б.

На неделе корреспондент stav.kp.ru написал увлекательную историю о человеческой наивности. Публикацию заметили в соцсетях, в том числе — в TikTok. И оказалось, что тамошние пользователи не видят в преступлении ставропольца ничего зазорного.

Как все было. У 78-летней жительницы Ессентуков Марии Ивановны умерли сын и муж. Есть, конечно, друзья и родня, в том числе невестка. Но одинокие вечера она все равно коротала в "Одноклассниках".

В декабре 2018 года к ней в друзья стал добавляться земляк Иван Б. — 29-летний в меру симпатичный парень. Мария Ивановна приняла заявку и через короткое время привязалась к молодому приятелю.

Иван Б.

— Все началось с небольшой суммы, через которую он "прощупал" пенсионерку, — сообщал источник сайта stav.kp.ru в суде. — Затем потребности стали расти. Он заявил, что против него возбудили уголовное дело, и Мария Ивановна дала деньги на адвоката. Потом помогла купить машину. А когда он заявил, что попал в ДТП - дала на ремонт. И так далее.

За полгода парень выкачал из женщины миллион рублей — все сбережения, которые она накопила, живя с покойным мужем. Доход у Марии Ивановны был скромным — пенсия и то, что наторгует на своей точке на рынке. Но когда средства закончились, любовник исчез. Источник также отмечал, что мужчина не успел вступить в контакт с пенсионеркой — она была настойчива и даже хотела свозить его в Турцию для всего этого. Но сюрприз не удался. Оказалось, что Иван Б. — имя в "Одноклассниках" — ненастоящее.

Иван Б.

— Потерпевшая сообщала, что давала деньги взаймы. Сначала под честное слово. Но потом, когда уже узнала, что Иван - это выдуманное имя, они оформили расписку. Опять на выдуманное имя (Эрик К.) и не по паспорту. Якобы документ Ивана был в его родном селе, до которого далеко ехать.

Ивана Б. задержали. Он подтвердил, что брал деньги взаймы, но как при зарплате в 15-30 тысяч рублей собирался возвращать долг — не уточнил. Суд приговорил мужчину к трем годам общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

А пользователи из TikTok оправдали ставропольца.

- Правильно сделал. За молодое тело надо платить.

- Он не альфонс. Он далеко не глупый парень. Любой бы так сделал.

- Деньги не пахнут нафталином.

Комментарии из TikTok

Комментарии из TikTok

Отметим, что это второе уголовное наказание для Ивана. В 2014 году на рассвете он сбежал от любовницы с ноутбуком, который продал за 13 тысяч рублей. Источник "КП-Ставрополь" в суде сообщил, что тогда его приговорили к 1,5 годам исправительных работ.