Уровень воды — с рост взрослого ребенка: ливни затопили абхазскую столицу

Фото с места ЧП: МЧС Абхазии

В Абхазии минувшей ночью затопило Сухум из-за ливней. Жителей некоторых домов экстренно эвакуировали, передает пресс-служба МЧС республики.

- Проливные дожди привели накануне ночью к подтоплениям в столице Абхазии. Уровень воды местами превышал полтора метра, - сказано в сообщении.

Особенно пострадали семь улиц - Чанба, Щеглова, Шотландской, Ашхацава, Конфедератов, Ак. Марра и Бегуа. Также вода потопила территорию в районе зданий Кабинета министров и МВД. Сотрудники МЧС провели частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов и приступили к промывке дорог и тротуаров от ила и мусора.

Такая же ситуация наблюдается на прилегающей территории. Затопленными оказались села Кындыг, Тамыш, Адзюбжа, Джгерда и Кутол.

- Мощные потоки заливали приусадебные участки и домовладения, сельские дороги и мосты. Подъем воды на участке республиканской автотрассы Псоу-Ингур в районе сел Кындыг и Тамыш составил не менее полуметра, что привело к временной приостановке движения автотранспорта. Несколько деревьев были повалены на проезжую часть, - сообщает представитель МЧС Абхазии.

На месте происшествия работают 15 человек и три единицы техники.