"Нам такая цивилизация не нужна!": пастуху и баранам из Дагестана стало стыдно за шорты туристки

Однако сама девушка не поняла, в чем она провинилась. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

В социальных сетях появилось видео из Дагестана. На пастбище случайно заехали туристы полюбоваться стадом овец. Молодой человек и девушка увлеченно обсуждали животных и фотографировали их.

Однако пастуху, хозяину стада, не понравился внешний вид туристки. Он был так возмущен короткими шортами и оголенными ногами. Он окликнул ее: "Уважаемая!" и предъявил претензии.

- Это ваша цивилизация, да? Нам не нравится эта цивилизация здесь, в публичном месте! Тьфу! - выкрикнул мужчина и в закреплении недовольства сплюнул на землю.

КОГО ЕЩЕ УЛИЧИЛИ В НЕПОТРЕБСТВЕ

Общественность Дагестана возмутилась экстравагантным поведением двух молодых девочек. Они сфотографировались обнаженными на Сулакском каньоне по пояс лицом к дагестанским красотам.

В сети разразился скандал: очень многие жители республики посчитали такое поведением позором. Они вспомнили другие выходки туристов, которые одевались или вели себя неподобающе.

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