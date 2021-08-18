Племянник депутата Госдумы спровоцировал ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии

Водителя легковушки задержали

В Кабардино-Балкарии задержали водителя «Toyota Camry», спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими. Источник в правоохранительных органах республики сообщил сайту stav.kp.ru, что в микроавтобус на высокой скорости врезался автомобиль племянника депутата Госдумы от КПРФ Анатолия Бифова — 27-летнего Азрета Бифова.

Фото очевидца с места аварии

Авария произошла 17 августа в селе Исламей Баксанского района на ремонтируемом участке федеральной дороги «Прохладный - Эльбрус». После столкновения с иномаркой ГАЗель по инерции влетела в работающий грейдер и перевернулась. Погиб водитель и двое пассажиров маршрутки.

Выясняется причина, по которой водитель легковушки допустил столкновение с маршруткой

В республиканские медицинские учреждения после ДТП попали 9 человек с травмами разной степени тяжести. В числе пострадавших 15-летний подросток, водитель и пассажир легковушки.

Микроавтобус по инерции врезался в грейдер

На родственника политика, управлявшего автомобилем «Toyota», в настоящий момент заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 7 лет тюремного заключения.

Микроавтобус перевернулся после столкновения со спецтехникой

Погибший водитель микроавтобуса, как стало известно, не был официально зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозку пассажиров. И ни одна из транспортных компаний его не нанимала. На маршрут водитель выходил незаконно, просто вешая на ГАЗели табличку с номером.

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