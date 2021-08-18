Крупнейший на Ставрополье колхоз посетил депутат Госдумы Алексей Журавлев

Визит в ставропольскую станицу стал очередным в рамках проекта «100 городов России за три месяца»

В Ставропольском крае с рабочей поездкой побывал депутат Госдумы Алексей Журавлев. В Новоалександровском районе прошло знакомство парламентария с работниками одного из крупнейших сельхозпредприятий региона.

Около 250 колхозников поделились с Журавлевым своими проблемами и пожеланиями, о которых депутат рассказал губернатору Владимиру Владимирову в форме видеообращения.

Визит в ставропольскую станицу стал очередным в рамках проекта «100 городов России за три месяца», по которому Алексей Журавлев со своими соратниками посещает города с населением 50 - 100 тысяч человек, лишенные внимания федеральных и нередко региональных властей.

- Летом депутаты Госдумы уходят на каникулы. Я всегда стараюсь свой отпуск проводить в поездках по малым городам - обычно их 10 - 15. В этом году я решил посетить 100 городов России. Но мы уже посетили больше этого количества. К осени проедем не меньше 150, - делится планами депутат.

С июня 2021 года по сегодняшний день Журавлев побывал в Центральном федеральном округе, Сибири, на Дальнем Востоке и Юге России. На встрече с местными жителями велось обсуждение насущных проблем простых людей. От мелких - неисправная канализация, до глобальных - нехватка кадров в школах и больницах.

Еще на стадии запуска программы «100 городов» депутат заявил, что его команда намерена фиксировать все жалобы и пожелания, чтобы выносить их на федеральный уровень или по возможности решать на месте.

- Каждый чиновник обязан знать проблемы людей лично и не бояться выходить к народу. За время тура мы видели, как в центре городов растет бурьян по пояс. И предприятия, которые наносят городу экологический урон, работают без каких-либо ограничений. Такого быть не должно, - убежден Алексей Журавлев.