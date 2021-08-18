Ставропольские сотрудники ФСБ погибли в аварии c начальником ОГИБДД в Алтайском крае

Фото с места: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае авария унесли жизни двух жителей Ставропольского края - 38-летней женщины и 40-летнего мужчины. Оба работали в пограничной службе ФСБ России, сообщает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

ДТП случилось 18 августа 2021 года около трех часов ночи на 181 км дороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – Граница с Республикой Казахстан» Шипуновского района. 37-летний мужчина вез родственников в аэропорт Барнаула имени Титова. Но в один момент водитель Hyundai Creta не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль MAN с полуприцепом.

В салоне были пять человек. Житель Ставрополья погибли на месте, водитель и дети умерших - 16-ти 9-летняя девочки - госпитализированы в больницу с различными травмами. Позже выяснилось, что за рулем иномарки был начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края.

Фото с места: СУ СКР по Алтайскому краю

"КП-Барнаул" сообщает, что в момент аварии мужчина был в отпуске. В его крови не нашли следов алкоголя или наркотиков. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

А следователи СУ СКР по Алтайскому краю уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух человек".