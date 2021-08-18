«Будем к 1 трлн рублей стремиться»: в 2021 году экономика Ставрополья вырастет на 17%

Фото: пресс-служба губернатора СК

По итогам 2021 года экономика Ставропольского края увеличится на 17%, сообщил губернатор Владимир Владимиров, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» в ходе пресс-конференции в ТАСС. Таким образом объем валового регионального продукта превысит 900 млрд рублей.

- Будем к 1 трлн рублей стремиться, - отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора СК

В 2021 году инвестиции в предприятия Ставрополья выросли на 38%. В регионе собран очень удачный урожай зерновых – плюс 30% к результатам уборочной прошлого года.

- Спасибо погоде в этом году – она нам помогла избежать засухи и проблем прошлого года, - отметил губернатор.

По словам главы региона, в настоящее время драйверами развития экономики региона являются крупные инвестпроекты в туризме, сельском хозяйстве, промышленности.

- Сегодня подтвержденных инвестиций 21 млрд рублей, а, скорее всего, по итогам года будет 27 млрд рублей - это только в санатории Ставропольского края. Наши крупные компании, нефтехимия, переработка, нам сегодня дают еще 7 млрд рублей. Ветрогенерация, которая развивается в Ставропольской крае, еще дает около 43 млрд чистых инвестиций. 49 млрд рублей нам приносит сельское хозяйство, - сообщил Владимир Владимиров.

Фото: пресс-служба губернатора СК

Губернатор отметил, что регион перешел к мегапроектам, связанным с молочным производством. В крае активно развивается овцеводство: в регионе уже шесть предприятий с численностью по 50 тысяч голов.

- Видим, что рынок мяса баранины держим в руках. Это очень хорошие проекты!, - добавил губернатор.

Кроме того, в регионе практически полностью завершен монтаж системы орошения хлобководческих хозяйств. Всего пакет бюджетных инвестиций в регионе составляет 29 млрд рублей.

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