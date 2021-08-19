Как накопить миллион рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

Эксперты выяснили, сколько времени нужно жителям разных регионов России, чтобы накопить миллион рублей. Различия между большинством территорий незначительные - в основном около двух десятков лет. В расчет специалисты брали средние зарплаты. И как указано в аналитических материалах, среднестатистическим ставропольцам может потребоваться для достижения обозначенной цели 21,7 года.

Примерно столько же придется копить тем, кто живет в Оренбургской, Смоленской, Кировской, Курганской областях. Отметим, что быстрее всех скопить миллион смогут жители Чукотского автономного округа.

Замыкает общероссийский рейтинг ближайшее географическое окружение края - кавказские регионы, где исторически невысокие зарплаты, согласно официальной статистике. В тройку аутсайдеров вошли: Карачаево-Черкесия (24,1 года), Северная Осетия (24,3 года) и Кабардино-Балкария (24,7 года).

Предусмотренная рейтингом РИА Новости модель накопления предполагала, что 10% медианной зарплаты откладывается на пополняемый банковский вклад со ставкой 4% годовых. Размер заработка оценивался в среднем за 12 месяцев - с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го, говорится в пояснительной записке к материалам исследования. Составители рейтинга также оговариваются, что в подсчете использовали только официальные данные, то есть «белые» доходы.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

Такие рейтинги не должны пугать, они изобилуют рядом условностей, но вместе с тем заставляют задуматься о собственных сбережениях и оценить финансовые перспективы, комментируют специалисты Регионального центра финансовой грамотности.

- Напомню истину, которая уже считается прописной. Дело не в том, сколько вы зарабатываете, а в том, как вы распоряжаетесь своими средствами. То, что при наличии серьезной цели люди могут мобилизоваться в финансовом плане, мы можем наглядно судить по ипотеке. Немногие выплачивают жилищные кредиты на протяжении всех отведенных банком два - три десятка лет. «Срок жизни» ипотеки зачастую намного короче, - говорит координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко. - Потому и копить более динамично большинству людей хорошо помогают четко поставленные цели с прописанными сроками их достижения, это доказанный факт.

Первоначальный капитал всегда формируется за счет накоплений. И чтобы накопить средства, не обязательно только лишь экономить. Важно помнить, что не стоит стесняться маленьких сумм - со временем они составят основу вполне достойного капитала.

Таким образом, можно регулярно откладывать фиксированный процент с дохода на отдельный счет или настроить автоматические отчисления на вклад, с которого нельзя снять средства до его закрытия, использовать кешбэк по максимуму, обдумывать крупные покупки в течение 30 дней.

Применять подобные тактики можно по отдельности и в комплексе. И, конечно же, нужно не забывать о личном бюджетном менеджменте, то есть считать свои доходы и расходы.

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