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Спорт19 августа 2021 15:30

Российскому дзюдоисту, извинявшемуся за быстрый проигрыш на Олимпиаде, подарили автомобиль за 3 млн рублей

Муса Могушков из Ингушетии уступил в первой же схватке
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Он представлял Россию на Олимпиаде в весовой категории до 73 кг

Он представлял Россию на Олимпиаде в весовой категории до 73 кг

Фото: REUTERS

За участие в летних Олимпийских играх в Токио дзюдоисту из Ингушетии Мусе Могушкову подарили «Toyota Camry XV70». Стоит такой автомобиль от 2 до 3,5 млн рублей. Ключи от машины Могушкову вручил местный бизнесмен и брат директора спортивного клуба «Чингиз». Он же дарил новый «Mercedes» олимпийскому чемпиону по борьбе Мусе Евлоеву.

Фото: djabrail_chingiz

Фото: djabrail_chingiz

Некоторых жителей республики все это очень удивило. Дзюдоист Муса Могушков проиграл в первом же турнире Игр. Он представлял Россию на Олимпиаде в весовой категории до 73 кг. Уже в 1/16 спортсмен уступил азербайджанцу Рустаму Оружову со счетом 1:0.

Муса отправился в Токио в статусе мастера спорта России международного класса

Муса отправился в Токио в статусе мастера спорта России международного класса

Фото: REUTERS

- Достоин, брат!

- Гордимся!

- Чем вы восхищаетесь? Сразу проиграл с позором, а потом с видом героя первым сошел с самолета и очень уверено пришел на чествование спортсменов, - спорят пользователи в комментариях под фото Могушкова с его новым автомобилем.

Сам же Могушков извинялся за свое неудачное выступление. Объясняя, что ему и другим в команде не хватило поддержки отсутствовавшего в Японии генерального менеджера Эцио Гамбы:

- Хочу принести свои извинения за то, что мы не оправдали надежд, - говорил Муса журналистам.

Он отправился в Токио в статусе мастера спорта России международного класса. Дзюдоист из Ингушетии трижды становился призером чемпионатов мира и неоднократно - чемпионатов Европы. В сборную он попал в 2017 году.

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