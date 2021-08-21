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Происшествия21 августа 2021 18:07

Самолет из Нальчика экстренно сел в Воронеже из-за самочувствия пассажирки

Рейс следовал в Москву
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Самолет уже снова летит

Самолет уже снова летит

Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет рейса "Нальчик - Москва" экстренно приземлился в Воронеже из-за пассажирки, которой стало плохо в полете. Это следует из данных сервисов по онлайн-отслеживанию рейсов.

Фото: ru.flightaware.com

Фото: ru.flightaware.com

Женщине ориентировочно стало плохо в небе над Тамбовской областью. Летчики запросили посадку в Воронеже, где пассажирку уже ждали медики. Сейчас устанавливается, что случилось с ней.

Согласно сервисам по отслеживанию рейсов, самолет уже вернулся в небо. После 18:30 часов он приземлится в "Шереметьево".

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